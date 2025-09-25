Može li vam AI pomoći pri kupovini dionica? Evo na što treba obratiti pozornost

Nemojte smesti s uma to da su rizici veliki i da u ulaganja ovog tipa ne treba ići s novcem koji niste spremni izgubiti

Kako se ChatGPT bliži svom trećem rođendanu, barem jedan od 10 malih ulagača koristi robota za brbljanje za odabir dionica, potičući procvat na tržištu robo-savjetovanja. Ipak, čak i zagovornici umjetne inteligencije kažu da je to strategija visokog rizika te da još ne može zamijeniti tradicionalne savjetnike.

Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji svatko može odabrati dionice, pratiti ih i dobiti investicijsku analizu koja je nekoć bila dostupna samo velikim bankama ili institucionalnim ulagačima. Predviđa se da će tržište robo-savjetovanja - koje uključuje sve tvrtke što pružaju automatizirane, algoritmima vođene financijske savjete, poput fintecha, banaka i upravitelja imovine - porasti na 470,91 milijardu američkih dolara prihoda u 2029. godini sa 61,75 milijardi dolara prošle godine. To je povećanje od otprilike 600 posto, prema tvrtki za analizu podataka Research and Markets.

Nije kristalna kugla ChatGPT može replicirati brojne dijelove posla potrebnog za sudjelovanje u tržištu kapitalu. Ali mogao bi propustiti neke ključne analize jer ne može pristupiti podacima zaključanima iza paywalla. Rizik nastaje kada ljudi tretiraju generičke modele poput ChatGPT-ja ili Geminija kao kristalne kugle. Oko polovice malih ulagača kaže da bi koristili alate poput ChatGPT-ja ili Googleovog Geminija za odabir ili promjenu ulaganja u svom portfelju. Te alate već upotrebljava 13 posto njih, prema istraživanju brokera eToro, koji je anketirao 11 tisuća malih ulagača diljem svijeta. U Velikoj Britaniji, 40 posto ispitanika u anketi komparativne tvrtke Finder reklo je da su se služili chatbotovima i umjetnom inteligencijom za savjete o osobnim financijama. Sam ChatGPT upozorava da se na njega ne treba oslanjati za profesionalni financijski savjet, a OpenAI nije objavio podatke o broju ljudi koji ga koriste za odabir investicija. Ako već želite pomoć umjetne inteligencije u tom području, uputno je posegnuti za platformama posebno obučenima za analizu tržišta. Naime opći modeli mogu pogrešno citirati brojke i datume te se previše oslanjati na unaprijed utvrđenu priču i na prošlo kretanje cijena kako bi pokušali predvidjeti budućnost.