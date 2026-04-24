Vatikan gradi obranu od digitalnog kaosa: Priča se da razvijaju 'motor istine'

Vatikan ubrzano gradi svoje digitalne obrambene kapacitete kako bi odgovorio na izazove koje donosi umjetna inteligencija – i pritom se tiho pozicionira kao globalni arbitar istine. Dok se države i tehnološke kompanije još uvijek traže u novoj realnosti, Sveta Stolica pokušava postaviti pravila igre

Vatikan posljednjih je mjeseci intenzivirao suradnju na području kibernetičke sigurnosti i nadzora umjetne inteligencije, kombinirajući tehnološke mjere s diplomacijom i etikom. Uvedene su tako formalne smjernice za korištenje AI-a, a one naglašavaju transparentnost, etičnost i fokus na čovjeka, piše Axios. Prema tim pravilima, tehnologija nikada ne smije nadmašiti ili zamijeniti čovjeka, već mora služiti ljudskom dostojanstvu, a zabranjene su i primjene koje bi mogle manipulirati ljudima, poticati diskriminaciju ili ugroziti sigurnost.

Crkveni čelnici sve češće upozoravaju na 'krizu istine' uzrokovanu sadržajem generiranim umjetnom inteligencijom, što je isticao i pokojni papa Franjo prije smrti. Papa Lav XIV.: AI ne može zamijeniti vjeru U veljači je papa Lav XIV. poručio svećenicima da ne koriste umjetnu inteligenciju za pisanje propovijedi niti za skupljanje 'lajkova' na društvenim mrežama poput TikToka. 'Dati pravu propovijed znači podijeliti vjeru', rekao je Papa, dodajući da umjetna inteligencija 'nikada neće moći dijeliti vjeru'. Vatikan je prošle godine donio jedan od prvih državnih okvira za regulaciju AI-a, čime se učvrstio njegov oprezan, ali proaktivan pristup ovoj tehnologiji.

Papa Lav XIV. Izvor: EPA / Autor: Stringer







