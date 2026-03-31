Ozbiljan test za Trumpa i američke tvrtke: Projekt koji je trebao transformirati Bliski istok postao meta

Američki predsjednik Donald Trump prošlog je proljeća u Zaljevu promovirao viziju regije kao novog globalnog središta umjetne inteligencije, potpisujući tehnološke sporazume s vodećim kompanijama, vrijedne milijarde dolara. No samo devet mjeseci kasnije, eskalacija sukoba s Iranom i napadi na ključnu digitalnu infrastrukturu dovode tu strategiju u ozbiljno pitanje

Trump je tijekom posjeta Bliskom istoku stigao u pratnji čelnika tehnoloških divova, među kojima su bili Sam Altman iz OpenAI i Andy Jassy iz Amazona. U govoru u Rijadu istaknuo je kako regija 'gradi budućnost u kojoj Bliski istok definiraju trgovina, a ne kaos'. No aktualni sukob s Iranom donio je upravo suprotno. Napadi dronovima i projektilima na podatkovne centre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu poremetili su ključnu cloud infrastrukturu, uzrokovali prekide digitalnih usluga i otvorili pitanje održivosti ambicioznih AI planova.

Zemlje poput Saudijske Arabije i UAE-a posljednjih su godina snažno ulagale u umjetnu inteligenciju kao ključni alat za transformaciju gospodarstva koje ovise o nafti. Istovremeno američke tehnološke kompanije poput Amazona, OpenAI-ja i Microsoft u regiji vide idealne uvjete za razvoj AI infrastrukture – obilje energije, ne tako visoke troškove i dostupno zemljište. No analitičari upozoravaju da bi dugotrajniji sukob mogao promijeniti tu računicu. 'Ako ovo potraje nekoliko mjeseci, morat će se preispitati gotovo sve', rekao je za CNN Paul Meeks iz investicijske banke Freedom Capital Markets. AI kao temelj postnaftne strategije Saudijska Arabija, UAE, Katar i druge zemlje Zaljeva umjetnu inteligenciju postavile su kao ključni stup svojih strategija za razdoblje nakon 'ere nafte', nastojeći se pozicionirati kao globalne AI sile. Ambicije su već počele davati rezultate. Uz desetke milijardi dolara ulaganja u podatkovne centre i partnerstva s vodećim tehnološkim kompanijama, regija bilježi snažan rast u globalnim ljestvicama spremnosti i financiranja AI-ja. Prema procjeni konzultantske kuće Gartner, tehnološka potrošnja u zemljama Bliskog istoka dosegnut će 155 milijardi dolara u 2025., od čega će 9,5 milijardi biti usmjereno u podatkovne centre – gotovo 70 posto više nego godinu ranije. U sklopu sporazuma koje je Trump pomogao dogovoriti, kompanije poput Amazona i Nvidia sklopile su ugovore vrijedne nekoliko milijardi dolara sa saudijskim AI startupom Humain za izgradnju tzv. 'AI tvornica'. U UAE-u je pak dogovorena izgradnja najvećeg kompleksa podatkovnih centara izvan SAD-a, u Abu Dhabiju.

Infrastruktura na meti napada Kako se sukob produbljuje, Iran je zaprijetio napadima na 'tehnološku infrastrukturu neprijatelja', uključujući sustave povezane s kompanijama poput Amazona, Microsofta, Googlea, Oraclea, Nvidije i Palantir Technologies. Rizici se ne odnose samo na same podatkovne centre. Napadi na naftna postrojenja ili desalinizacijske sustave – ključne za opskrbu vodom u regiji – mogu dodatno ugroziti rad infrastrukture koja zahtijeva ogromne količine energije i vode za hlađenje. 'Rat je ulaganja u podatkovne centre ostavio u potpunoj neizvjesnosti', upozorava Ginger Matchett iz think tanka Atlantic Council. 'Dosad se zaštita fokusirala na kibernetičke napade, a ne na fizičko uništenje dronovima ili projektilima.' Amazon je prošlog tjedna potvrdio poremećaje u radu svog podatkovnog centra u Bahreinu, nakon što su ranije ovog mjeseca iranski dronovi pogodili dvije njegove lokacije u UAE-u i jednu u Bahreinu. Tvrtka nije iznosila detalje o razmjerima štete, ali su prekidi uzrokovali pad brojnih web stranica i aplikacija. Kako bi ublažio posljedice, Amazon je dio korisnika prebacio na podatkovne centre u drugim regijama. Unatoč sigurnosnim rizicima, analitičari ističu da regija i dalje ima ključne prednosti za razvoj AI infrastrukture, prije svega dostupnu i relativno jeftinu energiju. 'Zaljevske zemlje su u mnogočemu nenadmašne za AI ulaganja', rekao je Marc Einstein iz Counterpoint Researcha. 'Vrlo su odlučne nastaviti dalje. Budućnost je i dalje svijetla, iako bi rokovi mogli biti pomaknuti.' Potencijalno zatvaranje Hormuškog tjesnaca – ključne rute za oko 20 posto svjetske potrošnje nafte prema podacima Međunarodne agencije za energiju – moglo bi dodatno ubrzati napore za diverzifikaciju gospodarstva. 'Ako ništa drugo, vlade bi mogle zaključiti da trebaju još brže ulagati u AI i druge sektore, upravo zbog ovakvih rizika', dodaje Einstein.