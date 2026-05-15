Glazba koja prati ubijanje demona i službeno je dio američke nacionalne baštine

Albumu kompozicija koje prate bjesomično ubijanje demona pridružuje se nekoliko drugih značajnih dodataka, poput Weezerovog debitantskog albuma s istim nazivom (kolokvijalno poznatog kao The Blue Album), 1989 Taylor Swift , Single Ladies (Put a Ring On It) Beyonce i originalne Mambo No. 5.

Glazbu za Doom stvorio je Bobby Prince, slobodni skladatelj koji je radio na brojnim igrama id Softwarea, a također je napisao glazbu za Doomovog rivala iz 90-ih godina prošlog stoljeća, Duke Nukem 3D.

Soundtrack crpi jasnu inspiraciju iz heavy metal bendova, ali se također dotiče techno i ambijentalne glazbe, stvarajući eklektičan zvučni krajolik za probijanje kroz neprijatelje.

Sva glazba za Doom napisana je prije nego što je igra završila razine za igranje, prema Princeu.

'Unatoč ograničenjima upravljačkih programa zvučnih kartica iz 1993., Prince je skladao savršenu riffovima ispunjenu pratnju za putovanje do pakla i nazad uz ubijanje demona.

Koristeći svoje znanje MIDI-ja, Prince se čak potrudio da se zvučni efekti koje je stvorio mogu probijati glazbu, dodjeljujući ih različitim MIDI frekvencijama', navela je u obrazloženju Kongresna knjižnica.

S uključenim soundtrackom za Doom i ostalim uvrštenim ove godine, američki nacionalni registar registar snimaka sada uključuje 700 naslova, s više žanrova i formata.

Popis svih naslova koji će biti dodani u registar 2026. možete poslušati slijedeći poveznicu na odabranu uslugu streaminga na web stranici udruge Digital Media Association, piše Engadget.