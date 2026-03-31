Iranci najavili osvetu, objavljen popis 18 meta: Napadi kreću već sutra

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da planira pokrenuti napade na američke kompanije na Bliskom istoku, uz jasno naznačen rok – već od sutra navečer
Prema izvješćima iranskih državnih medija, operacije bi trebale započeti u 20 sati po teheranskom vremenu.
U poruci upućenoj Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, IRGC tvrdi da su napadi odgovor na, kako navode, ‘terorističke operacije’ koje su dovele do smrti iranskih civila, piše The Economic Times.
‘Ignorirali ste naša ponovljena upozorenja o potrebi zaustavljanja takvih aktivnosti, a posljedice su pogibije naših građana’, poručili su iz Revolucionarne garde.
Tehnološke kompanije kao mete
IRGC posebno ističe ulogu američkih tehnoloških tvrtki, optužujući ih da sudjeluju u planiranju i nadzoru vojnih operacija.
Zbog toga su, kako tvrde, upravo takve kompanije označene kao ‘legitimne mete’ u nadolazećim napadima.
Na popisu od 18 tvrtki nalaze se neka od najvećih imena globalne industrije, uključujući Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla, Cisco i Oracle.
Poziv zaposlenicima da napuste radna mjesta
Uz objavu popisa, IRGC je uputio i izravan apel zaposlenicima tih kompanija da odmah napuste svoja radna mjesta, implicirajući da bi objekti povezani s njima mogli biti mete napada.
Ova prijetnja dodatno podiže napetosti na Bliskom istoku, gdje već traje intenzivan sukob između Irana, Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.
Analitičari upozoravaju da bi eventualni napadi na civilne i komercijalne ciljeve mogli imati dalekosežne posljedice, ne samo po sigurnost u regiji nego i za globalno gospodarstvo.