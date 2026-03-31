Iranci najavili osvetu, objavljen popis 18 meta: Napadi kreću već sutra

31.03.2026 u 18:44

Iranska Revolucionarna garda
Iranska Revolucionarna garda Izvor: Profimedia / Autor: SIPA
Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da planira pokrenuti napade na američke kompanije na Bliskom istoku, uz jasno naznačen rok – već od sutra navečer

Prema izvješćima iranskih državnih medija, operacije bi trebale započeti u 20 sati po teheranskom vremenu.

U poruci upućenoj Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, IRGC tvrdi da su napadi odgovor na, kako navode, ‘terorističke operacije’ koje su dovele do smrti iranskih civila, piše The Economic Times.

‘Ignorirali ste naša ponovljena upozorenja o potrebi zaustavljanja takvih aktivnosti, a posljedice su pogibije naših građana’, poručili su iz Revolucionarne garde.

vezane vijesti

Tehnološke kompanije kao mete

IRGC posebno ističe ulogu američkih tehnoloških tvrtki, optužujući ih da sudjeluju u planiranju i nadzoru vojnih operacija.

Zbog toga su, kako tvrde, upravo takve kompanije označene kao ‘legitimne mete’ u nadolazećim napadima.

Na popisu od 18 tvrtki nalaze se neka od najvećih imena globalne industrije, uključujući Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla, Cisco i Oracle.

Poziv zaposlenicima da napuste radna mjesta

Uz objavu popisa, IRGC je uputio i izravan apel zaposlenicima tih kompanija da odmah napuste svoja radna mjesta, implicirajući da bi objekti povezani s njima mogli biti mete napada.

Ova prijetnja dodatno podiže napetosti na Bliskom istoku, gdje već traje intenzivan sukob između Irana, Sjedinjenih Država i njihovih saveznika.

Analitičari upozoravaju da bi eventualni napadi na civilne i komercijalne ciljeve mogli imati dalekosežne posljedice, ne samo po sigurnost u regiji nego i za globalno gospodarstvo.

vezane vijesti

POVIJESNA MISIJA

POVIJESNA MISIJA

Odbrojavanje je počelo: NASA šalje ljude prema Mjesecu prvi put nakon više od 50 godina
ULUPANE MILIJARDE

ULUPANE MILIJARDE

Ozbiljan test za Trumpa i američke tvrtke: Projekt koji je trebao transformirati Bliski istok postao meta
LEO

LEO

Amazon će osigurati satelitski internet u Deltinim avionima

najpopularnije

Još vijesti