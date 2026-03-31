Iranci najavili osvetu, objavljen popis 18 meta: Napadi kreću već sutra

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je da planira pokrenuti napade na američke kompanije na Bliskom istoku, uz jasno naznačen rok – već od sutra navečer

Prema izvješćima iranskih državnih medija, operacije bi trebale započeti u 20 sati po teheranskom vremenu. U poruci upućenoj Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, IRGC tvrdi da su napadi odgovor na, kako navode, ‘terorističke operacije’ koje su dovele do smrti iranskih civila, piše The Economic Times. ‘Ignorirali ste naša ponovljena upozorenja o potrebi zaustavljanja takvih aktivnosti, a posljedice su pogibije naših građana’, poručili su iz Revolucionarne garde.

Tehnološke kompanije kao mete IRGC posebno ističe ulogu američkih tehnoloških tvrtki, optužujući ih da sudjeluju u planiranju i nadzoru vojnih operacija. Zbog toga su, kako tvrde, upravo takve kompanije označene kao ‘legitimne mete’ u nadolazećim napadima. Na popisu od 18 tvrtki nalaze se neka od najvećih imena globalne industrije, uključujući Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla, Cisco i Oracle.

⚡️BREAKING



IRGC says for every assassination following American companies will be targeted:



1. Cisco

2. HP

3. Intel

4. Oracle

5. Microsoft

6. Apple

7. Google

8. Meta

9. IBM

10. DEL

11. Palantir

12. Nvidia

13. GP. Morgan

14. Tesla

15. GE

16. Spire Solution

17. G42

18. Boeing pic.twitter.com/1ENkPDRRzy — Iran Observer (@IranObserver0) March 31, 2026