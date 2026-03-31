Amazon će osigurati satelitski internet u Deltinim avionima

Southwest Airlines najavio je u veljači da će koristiti Starlink u svojim zrakoplovima. SpaceX je prethodno sklopio ugovore s United Airlinesom, Alaska Airlinesom i Hawaiian Airlinesom, među ostalima.

Amazon je prvi takav ugovor sklopio sa zrakoplovnom tvrtkom JetBlue prošle godine i pružat će uslugu Leo na četvrtini flote zrakoplovne tvrtke počevši od 2027. Zrakoplovne tvrtke razmatraju konstelacije satelita u niskoj orbiti za brži Wi-Fi tijekom leta s manje prekida.

Amazon će instalirati svoje Leo terminale na zrakoplove Delte i početi s uslugom 2028. godine za letove Delta Air Linesa u kontinentalnom dijelu SAD-a, rekao je Ranjan Goswami, šef marketinga i proizvoda te zrakoplovne tvrtke. Uvjeti ili vrijednost posla nisu otkriveni.

Amazonova mreža, s ulaganjem od najmanje 10 milijardi dolara za prodaju satelitskog interneta potrošačima i tvrtkama, lansirala je 214 satelita od travnja 2025., a cilj joj je udvostručiti tempo implementacije s više od 20 planiranih lansiranja u sljedećih 12 mjeseci, rekao je Chris Weber, potpredsjednik poslovanja Lea, podružnice tvrtke Amazon.

Goswami je rekao da je Delta odabrala Lea zbog postojećeg partnerstva aviokompanije s Amazon Web Servicesom, uslugom računalstva u oblaku.