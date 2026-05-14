Tajvanski proizvođač: Svjetsko tržište čipova će premašiti 1500 milijardi dolara do 2030.

Više od polovine, odnosno 55 posto tog tržišta vrijednog 1.500 milijardi dolara, činit će sektor umjetne inteligencije i računalstva visokih performansi, predviđaju TSMC-ovi stručnjaci. Sektor pametnih telefona imat će udio od 20 posto, a automobilski sektor udio od 10 posto, navodi kompanija u prognozi.

Tajvanski proizvođač objavio je da je kapacitete u 2025. i 2026. godini povećavao ubrzanim tempom te da u tekućoj godini namjerava izgraditi devet faza tvornica poluvodičkih pločica i postrojenja za napredno sklapanje čipova.

Prema prognozama, TSMC će značajno povećati kapacitete za najnaprednije 2-nanometarske čipove i čipove A16 nove generacije, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 70 posto u razdoblju od 2026. do 2028. godine.