Zarine hit sandale razgrabe se s polica čim stignu, a sada su snižene na 18 eura

L.M.B

14.05.2026 u 16:16

Zara: sandale s prstenom
Minimalističke ravne sandale i ove su sezone među najpoželjnijim ljetnim komadima, a Zara trenutno ima model koji se lako uklapa u gotovo svaku garderobu i sada dolazi po još boljoj cijeni

Ravne sandale iz Zare već su godinama jedan od onih komada koji nestaju čim stignu u trgovine, osobito kada je riječ o modelima koji izgledaju jednostavno, elegantno i dovoljno neutralno da se mogu nositi od jutra do večeri. Upravo takav je i model s metalnim detaljima, koji je sada snižen s 27,95 eura na 17,99 eura.

Hit model iz Zare

Riječ je o minimalističkim smeđim sandalama koje nemaju klasične široke remenčiće preko rista, nego se oslanjaju na pročišćen dizajn s remenčićem za palac, stražnjim remenčićem oko gležnja i decentnim metalnim ukrasnim detaljem. Detalj metalnog prstena prošle je sezone bio hit pa su ove sandale redovito bile razgrabljene s polica.

Sandale koje idu uz sve

Smeđa boja jedna je od najzahvalnijih nijansi za ljeto jer se lako kombinira s bijelom, lanom, traperom, crnom, bež tonovima, maslinastom i svim zemljanim nijansama. Za razliku od upadljivijih modela, ove sandale ne diktiraju ostatak outfita, nego ga nenametljivo zaokružuju.

Zbog ravnog potplata visine jednog centimetra idealne su za svakodnevno nošenje, šetnje, posao, putovanja i ljetne dane kada udobnost postaje jednako važna kao i izgled. Okrugli vrh dodatno naglašava njihov ležeran karakter, dok metalni detalj donosi dovoljno elegancije da ne djeluju previše obično.

Od traperica do haljina

Ovaj model lako se prilagođava različitim stilovima. Uz široke lanene hlače i bijelu košulju izgledat će profinjeno i opušteno, uz traperice i top bit će idealne za gradske kombinacije, a uz midi haljinu ili satensku suknju dobit će ženstveniji, ljetni dojam.

Mogu se nositi i na plaži, ali i u gradu, što ih čini jednim od onih praktičnih komada koji se ne kupuju za jednu priliku, nego za cijelu sezonu. Stražnji remenčić s kopčom osigurava bolju stabilnost pri hodu, a otvoren dizajn čini ih odličnim izborom za najtoplije dane.

