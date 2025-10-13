Zabava za ekipu: Netflix uvodi party igre koje možete igrati na TV-u

Netflix nastavlja širiti svoju prisutnost u svijetu videoigara, a sad uvodi nekoliko party igara koje se mogu igrati na televizoru pomoću pametnih telefona kao kontrolera. Igrači odaberu naslov na svom TV-u , a zatim se svi koji žele sudjelovati povežu putem QR koda . Na početku će biti dostupno pet igara , od kojih su četiri temeljene na poznatim franšizama.

Poznati naslovi i nove ideje

Prva među njima je Lego Party, prošlog mjeseca lansirana na PlayStationu, Nintendo Switchu i Xboxu po cijeni od 40 dolara, a uključuje 60 mini igara koje mogu igrati do četiri osobe, no sada će biti dostupna i pretplatnicima Netflixa.

Zatim je tu Boggle Party, brza igra riječima u kojoj do osam igrača pokušava pronaći najdulju riječ u nasumično složenoj mreži slova.

Ljubitelji poznate serije Jackbox prepoznat će sličnosti u igri Pictionary: Game Night, temeljenoj na klasičnoj društvenoj igri crtanja i pogađanja. Igrači će crtati na ekranu svog telefona, a ostali u stvarnom vremenu pokušavaju pogoditi što je prikazano.

Još jedan naslov iz poznate franšize je Tetris Time Warp te igračima omogućuje da 'putuju kroz vrijeme' u različitim verzijama legendarne igre – od originala iz 1984. godine do kultne verzije za Game Boy. Ova se igra prvi put pojavila u kompilaciji Tetris Forever, no sada je dostupna i kao samostalni naslov.