Zabava za ekipu: Netflix uvodi party igre koje možete igrati na TV-u

Nove igre uključuju Lego Party, Boggle Party, Pictionary: Game Night, Tetris Time Warp i Party Crashers: Fool Your Friends
Netflix nastavlja širiti svoju prisutnost u svijetu videoigara, a sad uvodi nekoliko party igara koje se mogu igrati na televizoru pomoću pametnih telefona kao kontrolera. Igrači odaberu naslov na svom TV-u, a zatim se svi koji žele sudjelovati povežu putem QR koda. Na početku će biti dostupno pet igara, od kojih su četiri temeljene na poznatim franšizama.
Poznati naslovi i nove ideje
Prva među njima je Lego Party, prošlog mjeseca lansirana na PlayStationu, Nintendo Switchu i Xboxu po cijeni od 40 dolara, a uključuje 60 mini igara koje mogu igrati do četiri osobe, no sada će biti dostupna i pretplatnicima Netflixa.
Zatim je tu Boggle Party, brza igra riječima u kojoj do osam igrača pokušava pronaći najdulju riječ u nasumično složenoj mreži slova.
Ljubitelji poznate serije Jackbox prepoznat će sličnosti u igri Pictionary: Game Night, temeljenoj na klasičnoj društvenoj igri crtanja i pogađanja. Igrači će crtati na ekranu svog telefona, a ostali u stvarnom vremenu pokušavaju pogoditi što je prikazano.
Još jedan naslov iz poznate franšize je Tetris Time Warp te igračima omogućuje da 'putuju kroz vrijeme' u različitim verzijama legendarne igre – od originala iz 1984. godine do kultne verzije za Game Boy. Ova se igra prvi put pojavila u kompilaciji Tetris Forever, no sada je dostupna i kao samostalni naslov.
Peti naslov, i jedini originalni među njima, je Party Crashers: Fool Your Friends, a podsjeća na igrice poput Among Us ili društvene igre Sounds Fishy. U njemu 'jedna osoba na zabavi nema pojma o čemu ostali govore' dok drugi pokušavaju otkriti tko je taj 'uljez'.
Netflix nije naveo točan datum izlaska, ali najavljeno je da će igre stići ovih blagdana. Bit će dostupne kao besplatan dodatak postojećim pretplatnicima, no zasad nije potvrđeno hoće li ih imati sve razine pretplate. Očekuje se da će igre biti podržane na svim kompatibilnim televizijskim uređajima, uključujući streamere tvrtki Amazon, Roku, Chromecast, Nvidia, Xfinity i Xumo, kao i pametne televizore marki LG, Samsung, Sony, TCL, Vizio i Xumo.
Ovaj Netflixov potez dolazi neposredno nakon što je Amazon najavio sličnu inicijativu za svoju pretplatu Prime. On će pak dodati 25 jednostavnih party igara na svoju cloud gejming platformu Luna pod nazivom GameNight, među kojima su one inspirirane naslovima Angry Birds, Clue, Exploding Kittens, Ticket to Ride i Snoop Doggom, piše PC Mag.