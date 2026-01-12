Preko 100 000 ljudi preuzelo mGrađani, cilj je da bude jedinstvena aplikacija za javne usluge

Aplikacija sadrži 20 mobilnih usluga koje građanima omogućuju obavljanje ključnih upravnih i drugih postupaka bez odlaska na šaltere. Nakon integracije početnih 20 usluga, slijedi daljnje uključivanje dodatnih javnih usluga, a među planiranim uslugama je i uvođenje usluge mZdravlje. Aplikacija je dostupna za preuzimanje putem službenih trgovina mobilnih aplikacija Google Play i App Store.

Putem aplikacije moguće je, među ostalim, podnijeti prijavu na diplomske studijske programe, zatražiti izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja, ostvariti uvid u podatke i statuse upravnih postupaka, provjeriti informacije o statusu u mirovinskom sustavu, uključujući podatke o osobnom mirovinskom računu i izračun projekcije mirovine, koristiti popuste i pogodnosti Dječje kartice Mudrice, ostvariti uvid u poreznu karticu, dostaviti elektroničke isprave u postupcima registracije vozila, ostvariti uvid u sudske predmete, pratiti statuse zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca te dobiti uvid u obvezne naknade za poslovni subjekt.

Prvih deset najkorištenijih usluga su Korisnički pretinac, Moja mirovina, Elektronički zapis o radno pravnom statusu (Radna knjižica), Upravni postupak, Moj račun – Regos, Dostava elektroničkih isprava za registraciju vozila u RH, Zapis o prebivalištu, Elektronička komunikacija sa sudovima, Zahtjev za izdavanje PK, Dječja kartica Mudrica, navodi se u priopćenju.