Preko 100 000 ljudi preuzelo mGrađani, cilj je da bude jedinstvena aplikacija za javne usluge

Mobilna aplikacija mGrađani zabilježila je više od 100.000 korisnika, čime je potvrđen interes građana za jednostavan i siguran pristup javnim uslugama putem mobilnih uređaja, priopćeno je u ponedjeljak iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
Aplikacija sadrži 20 mobilnih usluga koje građanima omogućuju obavljanje ključnih upravnih i drugih postupaka bez odlaska na šaltere. Nakon integracije početnih 20 usluga, slijedi daljnje uključivanje dodatnih javnih usluga, a među planiranim uslugama je i uvođenje usluge mZdravlje. Aplikacija je dostupna za preuzimanje putem službenih trgovina mobilnih aplikacija Google Play i App Store.
Putem aplikacije moguće je, među ostalim, podnijeti prijavu na diplomske studijske programe, zatražiti izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja, ostvariti uvid u podatke i statuse upravnih postupaka, provjeriti informacije o statusu u mirovinskom sustavu, uključujući podatke o osobnom mirovinskom računu i izračun projekcije mirovine, koristiti popuste i pogodnosti Dječje kartice Mudrice, ostvariti uvid u poreznu karticu, dostaviti elektroničke isprave u postupcima registracije vozila, ostvariti uvid u sudske predmete, pratiti statuse zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca te dobiti uvid u obvezne naknade za poslovni subjekt.
Prvih deset najkorištenijih usluga su Korisnički pretinac, Moja mirovina, Elektronički zapis o radno pravnom statusu (Radna knjižica), Upravni postupak, Moj račun – Regos, Dostava elektroničkih isprava za registraciju vozila u RH, Zapis o prebivalištu, Elektronička komunikacija sa sudovima, Zahtjev za izdavanje PK, Dječja kartica Mudrica, navodi se u priopćenju.
Kontinuirani rast korisnika
Broj korisnika je u prva dva mjeseca korištenja dosegao 30.000, krajem rujna 60.000 i kontinuirano raste i u prosincu 2025. bilo je više od 90.000 korisnika. Povratne informacije korisnika izuzetno su važne te ih Ministarstvo kontinuirano prati i koristi za unaprjeđenje korisničkog iskustva i uključivanje dodatnih usluga.
Aktivno se radi na identifikaciji i primjeni manjih funkcionalnih i dizajnerskih poboljšanja kako bi se korisnicima omogućilo jednostavnije i intuitivnije snalaženje unutar mobilne aplikacije. Poseban fokus je na povećanju stabilnosti aplikacije i povezanih usluga i unaprjeđenju monitoringa dostupnosti servisa koji se koriste za dohvat podataka po pojedinim uslugama, radi osiguravanja pouzdanog i kvalitetnog korisničkog iskustva.
Cilj je da mobilna aplikacija mGrađani postupno postane jedinstvena aplikacija za pristup javnim uslugama koje država pruža putem mobilnih uređaja. Razvoj aplikacije mGrađani dio je kontinuiranog procesa digitalne transformacije javne uprave, usmjerenog na veću dostupnost usluga, smanjenje administrativnog opterećenja građana i učinkovitije funkcioniranje javnog sektora, stoji u priopćenju.