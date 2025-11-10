SOFTVER

Stigla nadogradnja za Windows o kojoj ne morate brinuti

Miroslav Wranka

10.11.2025 u 14:31

Izvor: Profimedia / Autor: Jonathan Nackstrand / AFP / Profimedia
Microsoft je objavio prvu međuverziju operativnog sustava Windows 11 26H1, specifičnu po tome što ne morate brinuti o njoj

Windows 11 Insider Preview Build 28000 objavljen je na kanalu Canary, što je moguće pregledati ako otvorite Settings, pa System, About i zatim vinwer.

'Nadogradnja uključuje promjene platforme za podršku određenog silicija. Nema potrebe za akcijom korisnika', navedeno je u objavi na službenom blogu.

Windows 11 25H2 ostaje primarno mjesto za nove značajke. Bit će, kao i dosad, nadograđen redovno godišnje, s izdanjima u drugoj polovici kalendarske godine.

O kakvom je siliciju riječ u ovoj nadogradnji? Moguće je kako je u pitanju Qualcommov procesor Snapdragon X2 Elite, koji bi trebao biti isporučen početkom 2026.

Microsoft je koristio raniji Snapdragon X Elite kao testnu platformu, prvo uvodeći nove značajke na toj platformi, a zatim dodajući podršku za druge Copilot+ procesore poput Intelovih Core Ultra 200 i AMD Ryzen AI 300.

Iako bi Microsoft mogao lansirati jednu ili dvije nove značajke na kanalu Windows 11 26H1, čini se kako bi entuzijasti koji žele isprobati i testirati nove značajke tog operativnog sustava zasad trebali ostati na Windowsu 11 25H2.

Možete provjeriti koju inačicu vaše računalo koristi pomoću naredbe winget unutar sustava Windows.

Treba napomenuti i kako je kanal Canary isključivo eksperimentalan, pa sve što se na njemu pojavi možda neće završiti trajno u Windowsima, piše PC World.

