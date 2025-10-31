YouTube će stare videe 'poboljšati' umjetnom inteligencijom

Unatoč novim mogućnostima, YouTube će zadržati originalne video datoteke i opcije izvorne rezolucije, što znači da gledatelji i dalje mogu birati između različitih kvaliteta prikaza. Autori sadržaja imat će mogućnost isključiti automatsko AI poboljšanje ili automatske prilagodbe zvuka , ako žele zadržati izvornu verziju svojih videa.

YouTube je najavio niz ažuriranja usmjerenih na poboljšanje vizualne kvalitete prikaza na svojim TV aplikacijama, uključujući automatsko AI poboljšanje rezolucije videa . Ova tehnologija, nazvana Super Resolution , koristi umjetnu inteligenciju kako bi automatski pretvorila videozapise niže kvalitete (ispod 1080p) u HD rezoluciju, dok se u budućnosti planira podrška i za 4K upscaling.

Osim poboljšanja slike, platforma testira i veće veličine videozapisa za prijenos, što bi kreatorima omogućilo objavu materijala više kvalitete. YouTube također planira povećati maksimalnu veličinu datoteke za naslovne slike s dosadašnjih 2 MB na 50 MB.

Za gledatelje, YouTube uvodi immersive previews, funkciju koja omogućuje pregled i listanje videozapisa s omiljenih kanala izravno na početnoj stranici. Ova opcija, slična funkcijama koje Netflix koristi već godinama, ima za cilj poboljšati otkrivanje sadržaja i angažman korisnika.

Još jedna novost odnosi se na kontekstualno pretraživanje unutar TV aplikacija. Kada korisnik pretražuje videozapise na stranici određenog autora, rezultati će prvo prikazivati sadržaj tog kanala, što bi trebalo olakšati pronalaženje relevantnih videa.

Kako se sve više korisnika odlučuje gledati YouTube putem pametnih televizora umjesto mobilnih uređaja, ove promjene predstavljaju logičan korak u smjeru optimizacije iskustva gledanja na velikom ekranu, piše Engadget.