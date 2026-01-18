Gigant protjerao AI i izazvao potres: Umjetna inteligencija imat će lažno ljudsko lice

Bandcamp, najpopularnija nezavisna platforma za distribuciju glazbe na svijetu, prošlog je tjedna izazvala pravi potres u glazbenoj, ali i tehnološkoj industriji. Objavili su, naime, da će s njihove platforme biti protjerani svi izvođači koji u stvaranju glazbe 'u cijelosti ili u značajnom dijelu' koriste umjetnu inteligenciju. Nakon niza prvoloptaških reakcija, stigle su i neke promišljeno kritične, poput one dugogodišnje AI pionirke u glazbi Holly Herndon

Bandcamp su 2008. u kalifornijskom Oaklandu osnovali Ethan Diamond, prethodno suvlasnik Oddposta, servisa za e-poštu, te još trojica programera. Od 2014. putem ove platforme glazbenicima je uplaćeno 65 milijuna dolara, a to je i etos ove tvrtke - oni, naime, vjeruju da su stvarni posrednik između glazbenika i publike, prije svega orijentiran na dobrobit glazbenika.

Glazbenici na Bandcampu sami određuju cijene svojih albuma ili pojedinačnih pjesama koje se putem stranice mogu preuzeti u nekoliko visokokvalitetnih formata, a tvrtka uzima proviziju od 15 posto, odnosno 10 posto ako izdavač putem njihove stranice ostvari promet veći od 5000 dolara. Sam Bandcamp više od polovice prihoda ostvaruje od fizičkih izdanja koja prodaju u svom dućanu u Oaklandu, kao i tiskanja vinila koje obožavatelji bendova naručuju unaprijed.

Prodaja Epic Gamesu 2022. dogodila se prva velika kontroverza, kad je tvrtku preuzeo gejmerski gigant Epic Games, i odmah najavio da će podijeliti 870 otkaza, što je 16 posto zaposlenih u kompaniji. Zaposleni su formirali sindikat, no nisu uspjeli odgoditi otkaze, ali ni ponovnu prodaju tvrtke, koju je Epic Games već nakon godinu dana prodao tvrtki Songtradr. Ona niti dan danas ne priznaje sindikat, što izaziva značajne kontroverze u medijima i uvelike kvari imidž 'fair trade' tvrtke. Dijelom zbog tog poremećaja u javnoj percepciji, a dijelom zbog velikih poremećaja u odnosima AI giganata i glazbene industrije, Bandcamp se početkom godine odlučio na drastičan potez. Prošlog tjedna, naime, pod nazivom 'Bandcamp ostaje ljudski', objavili su smjernice za korištenje generativne umjetne inteligencije u glazbi, a one se ukratko svode na to da izvođači koji koriste spomenute alate nemaju što tražiti na toj platformi. 'Ovim pravilima stavljamo ljudsku kreativnost na prvo mjesto i svakako ćemo vas obavijestiti o svim ažuriranjima pravila kako se razvija prostor generativne AI-je koji se brzo mijenja', precizirali su iz Bandcampa, ističući i kako je glazba 'rezultat ljudskog kulturnog dijaloga koji seže unatrag prije pisane riječi', a ne puki proizvod.

Smjernice Bandcampa Glazba i zvuk koji su u cijelosti ili u značajnom dijelu generirani umjetnom inteligencijom nisu dopušteni na Bandcampu .

. Bilo kakva upotreba AI alata za lažno predstavljanje drugih umjetnika ili stilova strogo je zabranjena u skladu s našim postojećim pravilima koja zabranjuju lažno predstavljanje i kršenje intelektualnog vlasništva.

u skladu s našim postojećim pravilima koja zabranjuju lažno predstavljanje i kršenje intelektualnog vlasništva. Ako naiđete na glazbu ili audiozapis za koji se čini da je stvoren u potpunosti ili s velikim oslanjanjem na generativnu AI, upotrijebite naše alate za prijavu kako biste označili sadržaj za pregled od strane našeg tima. Pridržavamo pravo ukloniti bilo koju glazbu za koju sumnjamo da je generirana AI-jem.

Što radi konkurencija? Kako primjećuje The Hollywood Reporter, nova pravila Bandcampa lansirana su u trenutku kada se AI glazba poput požara širi glazbenim ekosustavom. Deezer, francuska usluga streaminga glazbe, u studenom je priopćio da se na njihovu platformu svakodnevno prenosi oko 50.000 pjesama generiranih umjetnom inteligencijom. Istovremeno, investicijska banka Morgan Stanley objavila je istraživanje koje je pokazalo da 60 posto mladih u dobi od 18 do 29 godina sluša AI glazbu, u prosjeku oko tri sata tjedno. I druge glazbene platforme zauzimaju poziciju kad je riječ o umjetnoj inteligenciji. iHeart je zauzeo sličan stav krajem prošle godine, a njihov član uprave Tom Poleman u bilješci zaposlenicima u studenom je izjavio da 'ne puštamo glazbu s umjetnom inteligencijom koja sadrži sintetičke vokale koji se pretvaraju da su ljudi'.

Spotify je u rujnu najavio promjene svojih politika o glazbenoj umjetnosti, napominjući da su pjesme s klonovima umjetne inteligencije koji oponašaju druge izvođače dopuštene na platformi samo ako to odobri izvorni izvođač. Spotify je tada izjavio da je u protekloj godini s platforme uklonio preko 75 milijuna 'spam' pjesama. Naravno, kao što smo već pisali, Spotify to ne priječi da na svojoj viralnoj top ljestvici pripušta, čak i favorizira AI izvođače na svojoj top listi viralnih hitova. Od početka godine najpopularnija je AI R&B izvođačica Sienne Rose, čija pjesma 'Into the Blue' je trenutno na petom mjestu. Pjevačica i glumica Selena Gomez nedavno se poprilično osramotila nakon što je njezinu pjesmu upotrijebila u objavi na Instagramu o dodjeli Zlatnih globusa.

Holly Herndon, pionirka AI-ja u glazbi: Binarni sustav čovjek/AI je neodrživ Zanimljiv i nešto drukčiji pogled na cijelu situaciju nudi Holly Herndon, glazbenica i pionirka korištenja AI-ja koja je doktorirala na Centru za računalna istraživanja u glazbi i akustici sveučilišta Stanford. Njezin posljednji album iz 2019. pod nazivom PROTO snimljen je uz pomoć AI programa koji je sama izradila s partnerom Matom Dryhurston. Prije nekoliko godina, Herndon i Dryhurst pokrenuli su Spawning, alat koji omogućuje umjetnicima da odaberu hoće li se njihov rad koristiti za obuku AI-a, a taj im je rad donio prvu austrijsku nagradu za digitalna ljudska prava.

Herndon je na mreži X napisala kako 'razumije što Bandcamp pokušava učiniti', no da to rade na krivi način. 'Siva zona će samo rasti. Binarni sustav čovjek/AI neće se održati i postat će stvar površne optike. U svojim modelima već sad imam više autorstva nego većina pop zvijezda u svojim pjesmama. Ljudi će koristiti modele za generiranje pjesama na koje će zatim staviti ljudski filter. Umjetnici će integrirati generirane odlomke u djela koja stvaraju i uskoro će obučavati vlastite modele', pomalo apokaliptično, ali zapravo realno ocjenjuje glazbenica.

