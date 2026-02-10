CODEPLAY

Na FER-u će se održati najveći srednjoškolski hackathon u Hrvatskoj

L. Š.

10.02.2026 u 12:39

Codeplay
Codeplay Izvor: Licencirane fotografije / Autor: FER
Na zagrebačkom FER-u 28. veljače i 1. ožujka 2026. održat će se Codeplay, najveći hackathon namijenjen srednjoškolcima u Hrvatskoj. Tijekom dva dana, 100 sudionika okupljenih u 20 timova radit će na zadatku koji spaja programiranje, elektroniku i kreativno razmišljanje. Najbolji timovi bit će nagrađeni iz nagradnog fonda koji iznosi 2000 eura, priopćili su s FER-a. Codeplay organiziraju studentska udruga EESTEC LC Zagreb u suradnji s FER-om

Codeplay je natjecanje za sve srednjoškolce koje zanima tehnologija i žele isprobati kako izgleda rad na stvarnom projektu. 'Nije važno dolaziš li iz tehničke škole ili gimnazije - bitna je želja za učenjem i radom u timu. Sudionike će kroz cijeli hackathon pratiti mentori, studenti FER-a, koji će pomoći savjetima i iskustvom', navodi se u priopćenju.

Svaki tim dobit će razne elektroniče komponente, senzore, PCB i Arduino. Zadatak će biti spojiti sve komponente i isprogramirati uređaj da bude što originalniji i da radi što bolje. Dovoljno je znanje osnova programiranja, a sve ostalo će sudionici saznati na licu mjesta. Svaki tim će imati mentora - studenta FER-a. Hackathon započinje predstavljanjem zadatka, nakon čega timovi imaju cijeli dan za osmišljavanje i izradu rješenja. Drugi dana slijede prezentacije projekata i proglašenje najboljih timova.

'Codeplay je prilika i za profesore koji žele svojim učenicima omogućiti dodatno praktično iskustvo iz područja programiranja, elektronike i timskog rada te time upotpuniti klasičnu nastavu. Pozivamo profesore informatike, tehničke kulture i srodnih predmeta da potaknu svoje učenike na sudjelovanje i prijave timove na Codeplay', navodi se u priopćenju.

Osim iskustva, sudionici kući nose i konkretne nagrade. Svaki sudionik dobiva opremu za rad nastavak rada na vlastitim projektima, razne Codeplay i FER materijale, a svim sudionicima osigurani su i besplatna hrana i piće, dok najbolji timovi osvajaju i novčane nagrade iz nagradnog fonda koji iznosi 2000 eura.

Prijaviti se mogu svi srednjoškolci na području Republike Hrvatske u timovima između 4 i 6 sudionika na poveznici. 

