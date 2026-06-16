Otvoren Deloitteov natječaj 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe za 2026.

Upravo zato, potpora takvim tvrtkama ima posebno značenje za razvoj poslovne zajednice u cjelini. S velikim zanimanjem iščekujemo ovogodišnje izdanje natječaja te nove uspješne priče koje će ono donijeti', istaknuo je Natko Sertić , Deloitteov voditelj Odjela poreza u Hrvatskoj i glavni partner za poreze u CE South regiji.

'Ovo je sedamnaesta godina provođenja izuzetno važnog programa u Hrvatskoj, koji nam omogućuje prepoznati i podržati domaće brzorastuće tehnološke tvrtke – pokretače inovacija i ključne dionike u pripremi za korjenite, tzv. disruptivne promjene na tržištu. Naše uspješne tvrtke već godinama ostvaruju zapažene rezultate na Deloitteovoj listi i konstantno potvrđuju svoju kvalitetu, ambiciju i potencijal za daljnji rast.

Google Cloud, kao službeni regionalni tehnološki partner ovogodišnjeg izdanja, doprinosi prepoznatljivosti i dosegu programa s posebnim naglaskom na tvrtke s izraženim poslovnim potencijalom.

'Vjerujem da će se hrvatske tvrtke i ove godine aktivno uključiti u natječaj te, kao i prethodnih godina, ostvariti zapažene rezultate u glavnoj kategoriji. Jednako tako, očekujem i značajan nastup mladih i perspektivnih tvrtki u kategoriji Companies to Watch. S pravom se nadamo da će dio tvrtki koje su prethodnih godina ostvarile plasman ponovno potvrditi svoju izvrsnost i plasirati se na glavnu listu, budući su nastavile rasti i razvijati se istim intenzitetom', istaknula je Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Technology Fast 50 inicijative.

Više o Deloitteovom natječaju

Deloitteov Technology Fast 50 Central Europe natječaj rangira 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki, bilo da su u privatnom ili javnom vlasništvu, na temelju postotnog rasta prihoda tijekom četverogodišnjeg razdoblja. U obzir se uzimaju sve povezane industrije – od komunikacija, ekoloških tehnologija, financijsko-tehnološkog sektora (fintech), hardvera, zdravstva i biotehnologije, pa do medija, zabave i softverskih rješenja.

Ovogodišnja ljestvica analizirat će prihode ostvarene u razdoblju od 2022. do 2025. godine.

Detalji natječaja

Natječaj obuhvaća četiri kategorije:



Glavna kategorija: 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe (Fast 50)

Tvrtke koje se žele natjecati u kategoriji 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki moraju ispuniti sljedeće kriterije:



najmanje 4 godine poslovanja – osnovane 31. prosinca 2021. godine ili prije tog datuma

posjeduju vlastito intelektualno vlasništvo ili vlasničku tehnologiju koja se prodaje korisnicima kroz proizvode koji generiraju većinu poslovnih prihoda tvrtke

godišnji prihodi u iznosu od najmanje 50.000 eura u 2022., 2023. i 2024. godini te 100.000 eura u 2025. godini

poslovno sjedište u državi Srednje Europe (Češkoj Republici, Estoniji, Hrvatskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Ukrajini)

2. Tvrtke u usponu (Companies to Watch)

Kategorija Companies to Watch obuhvaća i rangira mlade tvrtke s brzim rastom koje još ne ispunjavaju kriterije za prijavu na glavno natjecanje i posluju manje od četiri godine. Najbolji se rangiraju na osnovu prosječnog rasta prihoda ostvarenih tijekom posljednje tri godine.



Tvrtke koje se natječu u ovoj kategoriji moraju ispunjavati sljedeće kriterije:



najmanje 3 godine poslovanja – osnovane 31. prosinca 2022. godine ili prije tog datuma

posjeduju vlastito intelektualno vlasništvo ili vlasničku tehnologiju koja se prodaje korisnicima kroz proizvode koji generiraju većinu poslovnih prihoda tvrtke

godišnji prihod od najmanje 10.000 eura u 2023. i 2024. godini i minimum 30.000 eura u 2025. godini

poslovno sjedište u državi Srednje Europe

3. Zvijezde pozitivnog utjecaja (Impact Stars) – posebno priznanje

Impact Stars je posebna kategorija koja obuhvaća tvrtke koje uspješno povezuju izvrsne proizvode ili usluge s pozitivnim utjecajem na jedno od sljedećih područja: financijske tehnologije (Fintech), kibernetička sigurnost (Cyber), okoliš, društvo i upravljanje (ESG), medicinske/bio-tehnologije (MedTech/BioTech) te obranu.



Tvrtke koje se žele prijaviti u kategoriju Impact Stars moraju nuditi proizvod i/ili uslugu koja ima značajan utjecaj u sljedećim područjima:



pozitivan utjecaj na poslovanje, okoliš i društvo

promicanje raznolikosti među zaposlenicima i/ili članovima uprave

razvoj jedinstvenih rješenja, proizvoda ili usluga

Osim toga, tvrtke iz te kategorije moraju:



imati proizvod i/ili uslugu koja ima utjecaj na jedno od gore navedenih područja

imati poslovno sjedište u državi Srednje Europe



4. AI Value Driver – CE Rocketship Innovations in GenAI - posebno priznanje

Ovo posebno priznanje, koje zajednički dodjeljuju Google Cloud i Deloitte, usmjereno je na prepoznavanje tvrtki koje uspješno integriraju generativnu umjetnu inteligenciju (GenAI) u svoja rješenja i poslovne procese. Nagrade se dodjeljuju onima koji pokazuju najveći potencijal za skaliranje GenAI tehnologija u stvarne poslovne rezultate.



Priznanje je namijenjeno svim tvrtkama koje se prijavljuju na ljestvicu CE Technology Fast 50 u 2026. godini.



Kako bi se kvalificirale za kategoriju AI Value Driver, tvrtke moraju:



razvijati visokokvalitetna rješenja, proizvode ili platforme temeljene na GenAI tehnologiji

osigurati da su ta rješenja skalabilna i da donose mjerljivu vrijednost klijentima, partnerima ili zaposlenicima

imati sjedište unutar Srednje Europe

Više o prijavi

Prijaviti se možete do 31. kolovoza 2026. godine. Rezultati s poretkom bit će objavljeni 19. studenoga 2026. godine.

Formular za prijavu, kriteriji za prijavu i sve informacije o natječaju nalaze se na sljedećoj poveznici: https://www.deloitte.com/ce/en/issues/work/technology-fast-50.html.