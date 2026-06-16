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Otvoren Deloitteov natječaj 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe za 2026.

L. Š.

16.06.2026 u 10:29

Orqa
Orqa Izvor: Orqa / Autor: Orqa
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Deloitte je i ove godine otvorio prijave za uvrštenje na rang listu 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe. Ovaj prestižni regionalni natječaj Deloitte provodi već 27 godina, a uključuje najbrže rastuće tehnološke tvrtke Srednje Europe, priopćili su iz Deloittea

'Ovo je sedamnaesta godina provođenja izuzetno važnog programa u Hrvatskoj, koji nam omogućuje prepoznati i podržati domaće brzorastuće tehnološke tvrtke – pokretače inovacija i ključne dionike u pripremi za korjenite, tzv. disruptivne promjene na tržištu. Naše uspješne tvrtke već godinama ostvaruju zapažene rezultate na Deloitteovoj listi i konstantno potvrđuju svoju kvalitetu, ambiciju i potencijal za daljnji rast.

Upravo zato, potpora takvim tvrtkama ima posebno značenje za razvoj poslovne zajednice u cjelini. S velikim zanimanjem iščekujemo ovogodišnje izdanje natječaja te nove uspješne priče koje će ono donijeti', istaknuo je Natko Sertić, Deloitteov voditelj Odjela poreza u Hrvatskoj i glavni partner za poreze u CE South regiji.

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Google Cloud, kao službeni regionalni tehnološki partner ovogodišnjeg izdanja, doprinosi prepoznatljivosti i dosegu programa s posebnim naglaskom na tvrtke s izraženim poslovnim potencijalom.

'Vjerujem da će se hrvatske tvrtke i ove godine aktivno uključiti u natječaj te, kao i prethodnih godina, ostvariti zapažene rezultate u glavnoj kategoriji. Jednako tako, očekujem i značajan nastup mladih i perspektivnih tvrtki u kategoriji Companies to Watch. S pravom se nadamo da će dio tvrtki koje su prethodnih godina ostvarile plasman ponovno potvrditi svoju izvrsnost i plasirati se na glavnu listu, budući su nastavile rasti i razvijati se istim intenzitetom', istaknula je Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Technology Fast 50 inicijative.

Više o Deloitteovom natječaju

Deloitteov Technology Fast 50 Central Europe natječaj rangira 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki, bilo da su u privatnom ili javnom vlasništvu, na temelju postotnog rasta prihoda tijekom četverogodišnjeg razdoblja. U obzir se uzimaju sve povezane industrije – od komunikacija, ekoloških tehnologija, financijsko-tehnološkog sektora (fintech), hardvera, zdravstva i biotehnologije, pa do medija, zabave i softverskih rješenja.

Ovogodišnja ljestvica analizirat će prihode ostvarene u razdoblju od 2022. do 2025. godine.

Detalji natječaja

Natječaj obuhvaća četiri kategorije:

  1. Glavna kategorija: 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki Srednje Europe (Fast 50)

Tvrtke koje se žele natjecati u kategoriji 50 najbrže rastućih tehnoloških tvrtki moraju ispuniti sljedeće kriterije:

  • najmanje 4 godine poslovanja – osnovane 31. prosinca 2021. godine ili prije tog datuma
  • posjeduju vlastito intelektualno vlasništvo ili vlasničku tehnologiju koja se prodaje korisnicima kroz proizvode koji generiraju većinu poslovnih prihoda tvrtke
  • godišnji prihodi u iznosu od najmanje 50.000 eura u 2022., 2023. i 2024. godini te 100.000 eura u 2025. godini
  • poslovno sjedište u državi Srednje Europe (Češkoj Republici, Estoniji, Hrvatskoj, Latviji, Litvi, Poljskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Ukrajini) 

2. Tvrtke u usponu (Companies to Watch)

Kategorija Companies to Watch obuhvaća i rangira mlade tvrtke s brzim rastom koje još ne ispunjavaju kriterije za prijavu na glavno natjecanje i posluju manje od četiri godine. Najbolji se rangiraju na osnovu prosječnog rasta prihoda ostvarenih tijekom posljednje tri godine. 

Tvrtke koje se natječu u ovoj kategoriji moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

  • najmanje 3 godine poslovanja – osnovane 31. prosinca 2022. godine ili prije tog datuma
  • posjeduju vlastito intelektualno vlasništvo ili vlasničku tehnologiju koja se prodaje korisnicima kroz proizvode koji generiraju većinu poslovnih prihoda tvrtke
  • godišnji prihod od najmanje 10.000 eura u 2023. i 2024. godini i minimum 30.000 eura u 2025. godini
  • poslovno sjedište u državi Srednje Europe

3. Zvijezde pozitivnog utjecaja (Impact Stars) – posebno priznanje

Impact Stars je posebna kategorija koja obuhvaća tvrtke koje uspješno povezuju izvrsne proizvode ili usluge s pozitivnim utjecajem na jedno od sljedećih područja: financijske tehnologije (Fintech), kibernetička sigurnost (Cyber), okoliš, društvo i upravljanje (ESG), medicinske/bio-tehnologije (MedTech/BioTech) te obranu.

Tvrtke koje se žele prijaviti u kategoriju Impact Stars moraju nuditi proizvod i/ili uslugu koja ima značajan utjecaj u sljedećim područjima:

  • pozitivan utjecaj na poslovanje, okoliš i društvo
  • promicanje raznolikosti među zaposlenicima i/ili članovima uprave
  • razvoj jedinstvenih rješenja, proizvoda ili usluga

Osim toga, tvrtke iz te kategorije moraju:

  • imati proizvod i/ili uslugu koja ima utjecaj na jedno od gore navedenih područja
  • imati poslovno sjedište u državi Srednje Europe

4. AI Value Driver – CE Rocketship Innovations in GenAI - posebno priznanje

Ovo posebno priznanje, koje zajednički dodjeljuju Google Cloud i Deloitte, usmjereno je na prepoznavanje tvrtki koje uspješno integriraju generativnu umjetnu inteligenciju (GenAI) u svoja rješenja i poslovne procese. Nagrade se dodjeljuju onima koji pokazuju najveći potencijal za skaliranje GenAI tehnologija u stvarne poslovne rezultate.

Priznanje je namijenjeno svim tvrtkama koje se prijavljuju na ljestvicu CE Technology Fast 50 u 2026. godini.

Kako bi se kvalificirale za kategoriju AI Value Driver, tvrtke moraju:

  • razvijati visokokvalitetna rješenja, proizvode ili platforme temeljene na GenAI tehnologiji
  • osigurati da su ta rješenja skalabilna i da donose mjerljivu vrijednost klijentima, partnerima ili zaposlenicima
  • imati sjedište unutar Srednje Europe

Više o prijavi

Prijaviti se možete do 31. kolovoza 2026. godine. Rezultati s poretkom bit će objavljeni 19. studenoga 2026. godine.

Formular za prijavu, kriteriji za prijavu i sve informacije o natječaju nalaze se na sljedećoj poveznici: https://www.deloitte.com/ce/en/issues/work/technology-fast-50.html.

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