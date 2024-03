Otkrivamo Revolutov plan za osvajanje Hrvatske: Evo što su sve 'skuhali'

U Zagreb je došao kao gost nedavno održanog drugog izdanja konferencije Money Motion. Bila je to prilika za razgovor o poslovanju Revoluta, izazovima i planovima za budućnost.

'Ovdje bilježimo lijep rast u svim segmentima. Posebno sam zadovoljan rastom broja korisnika usluga vezanih uz ulaganja i štednju, do čega je došlo nakon što smo lansirali fleksibilne štedne račune s kamatnom stopom od blizu četiri posto, a koju se isplaćuje na dnevnoj razini - umjesto tri ili šest mjeseci, kako to čine tradicionalne banke. To nam je donijelo proboj na hrvatskom tržištu. Nastavit ćemo investirati i širiti ponudu u Hrvatskoj kako bismo zadržali taj rast', rekao je tportalu Bičeika.

Revolut u Hrvatskoj drži prvo mjesto na listi najviše preuzimanih fintech aplikacija. Sve češće se koristi i kao bankovni račun. Dvije trećine plaćanja njihovom karticom odvija se unutar granica Lijepe Naše, a kod nas su je prošle godine najviše koristili gosti iz Poljske, Mađarske, Velike Britanije, Irske i Češke.

Hrvatska je bila među prvim tržištima na koja su plasirali program lojalnosti Revolut Points, a od 25. ožujka je i na popisu država u kojima je dostupna usluga eSIM, o čemu smo pisali.

Bez velike kampanje za eSIM