Vlasnik domene 'rijekepravde.hr': 'Odluku sam donio na benchu u teretani'

'Na inicijativu da provjerim dostupnost došao sam par sati ranije dok sam, nakon napornog radnog dana, radio bench presseve s 45 stupnjeva nagibom u teretani. Sama ideja došla mi je još prošli tjedan, nakon što je Peđa izbacio teaser kampanju 'promjene dolaze', no htio sam biti siguran da će se vezati uz nju. Nakon što su se u SDP-u vezali uz ovaj slogan, bilo je samo pitanje provjere jesu li slobodne', kazao je.

S vlasnikom domene rijekepravde.hr i pet sličnih razgovarao je N1 . On kaže da ih je sve zakupio tek jučer (u četvrtak) oko 16 sati.

Takve stvari, dodaje, događaju se svima. 'Velike organizacije u izvanrednim situacijama kao što su naprasne koalicije često ne paze na detalje i standardni procesi često bivaju disruptiranima', objasnio je.

N1 je vlasnika domene pitao jesu li ga u međuvremenu kontaktirali iz SDP-a ili možda HDZ-a s ponudom da otkupe domenu koju je zakupio.

'Baš iz razloga što u B2B odnosima procesi donošenja odluka znaju potrajati ili zahtijevaju odobrenje odgovornih, još je rano očekivati odgovor od strane SDP-a ili HDZ-a. Site je objavljen jučer navečer. No moram napomenuti da već postoji interes od treće strane. Imao sam ozbiljan razgovor sa samim decision makerima noćas u kasnim satima. Oni su stavili konkretnu ponudu na stol, ali smo dogovorili da je to fallback opcija ukoliko se nitko ne javi do kraja mjeseca. Ne mogu reći tko je. Profesionalnost, znate', rekao je ovaj anonimni građanin.