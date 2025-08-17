peglaju istinu

Ovo su horoskopski znakovi koji najviše lažu

Tko najviše 'pegla' istinu u horoskopu?
Tko najviše 'pegla' istinu u horoskopu?
Tko od horoskopskih znakova najčešće zaobilazi istinu? Isti znakovi stalno iskaču na vr, Blizanci, Škorpion, Ribe i Vaga, ali ne iz istog razloga: jedni preprave priču da bi razgovor teče, drugi skrivaju kako bi zadržali kontrolu, treći uljepšavaju da izbjegnu bolne sukobe, a četvrti zaglade rubove radi mira u kući

Ideja 'tko od horoskopskih znakova najviše laže' često se svodi na rang-liste, no korisnije je gledati obrasce: način na koji se ljudi nose s nelagodom, sukobom i potrebom da ostanu u dobroj slici pred sobom i drugima. Jedni najprije spašavaju ton razgovora pa žrtvuju preciznost, drugi čuvaju informacije kao štit, treći biraju meku verziju da ne bi povrijedili, a četvrti izbjegavaju tvrdu rečenicu kako ne bi narušili sklad. U praksi, razlika između 'male' neistine i ozbiljnog prikrivanja vidi se tek kroz posljedice: ako se nakon priče lakše dogovoriti i provjeriti činjenice, riječ je o uljepšavanju; ako ostaje magla i raste nepovjerenje, problem je dublji od trenutne 'priče'.

Ako se traži dublje objašnjenje, većina astroloških vodiča upućuje na Merkur kao planet komunikacije: njegov položaj u karti opisuje stil razmišljanja i prenošenja poruke, pa time i odnos prema istini. Merkur u zračnim znakovima, primjerice, povezuje se s brzinom, igrom ideja i društvenim 'uglancavanjem' poruke, dok vodeni naglašava emotivnu filtraciju i sklonost prikrivanju radi zaštite; nijanse su presudne i često objašnjavaju zašto dvoje ljudi istog sunčevog znaka imaju posve različit 'kompas' iskrenosti.

Blizanci

Blizanci su najčešći 'osumnjičenici' jer brzo misle, mijenjaju priče i lako prilagode poruku publici; popularni priručnici ih zato često stavljaju na prvo mjesto sklonih malim, društvenim neistinama nego velikim, štetnim lažima. Taj stil proizlazi iz njihove komunikacijske okretnosti: lako improviziraju, a bijele laži koriste da bi zadržali lakoću razgovora i dobar 'vibe' u društvu. Kritika koja im se pritom upućuje je predvidljiva: što se češće priča mijenja, to je teže pratiti što je zaista rečeno prije pet minuta.

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967.

Škorpion

Škorpion rijetko 'prčka' po sitnicama, ali kada laže, radi to strateški, iz potrebe da zadrži kontrolu ili zaštiti ranjiv dio sebe; u tom smislu, riječ je o taktičkom odnosu prema istini, a ne o navici laganja radi zabave. Intenzivan je, s jakim radarom za motive drugih, spreman isplesti složenu priču kada osjeti prijetnju ili neravnotežu moći. To ih čini uvjerljivima, ali i sklonima preuveličavanju opasnosti — 'bolje da ja vodim igru', pa i kada ne treba.

Anne Hathaway je Škoprion, rođena je 12. studenog 1982.

Ribe

Ribe najčešće ne lažu zbog manipulacije, nego zbog bijega: mašta i emotivna preosjetljivost ponekad pomaknu granicu između realnosti i 'priče' koju je lakše podnijeti; uljepšavanje služi izbjegavanju sukoba ili zaštiti tuđih osjećaja. To su 'meke' neistine koje kratkoročno smiruju atmosferu, ali dugoročno stvaraju konfuziju: kada se činjenice vrate na stol, povjerenje pati jer je izostala jasna, pravovremena istina.

Cindy Crawford je Riba, rođena je 20. veljače 1966.

Vaga

Vaga, pak, često posegne za 'diplomatskim' ušminkavanjem istine kako bi očuvala mir i izbjegla neugodu; to su društvene, kurtoazne laži koje izgledaju bezazleno, sve dok se ne nakupe i ne počnu skrivati stvarne stavove. U pozadini je potreba da svima bude ugodno, pa i pod cijenu jasnoće. Problem nastaje kada izbjegavanje izravnosti postane obrazac: ne samo da sugovornici s vremenom ne znaju na čemu su, nego i sami Vage ostanu zarobljene u varijantama vlastite priče.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989.

Ostali znakovi povremeno ulaze u fokus ovisno o tumaču. Lav se zna optužiti za pretjerivanje 'radi dojma', posebno u javnom kadru, dok Strijelac zna 'napuhati' dogodovštine zbog zabave ili kako bi preskočio dosadu, a u oba slučaja naglasak je više na retoričkom začinu nego na planiranoj obmani.

