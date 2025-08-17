Ovo su horoskopski znakovi koji najviše lažu

Tko od horoskopskih znakova najčešće zaobilazi istinu? Isti znakovi stalno iskaču na vr, Blizanci, Škorpion, Ribe i Vaga, ali ne iz istog razloga: jedni preprave priču da bi razgovor teče, drugi skrivaju kako bi zadržali kontrolu, treći uljepšavaju da izbjegnu bolne sukobe, a četvrti zaglade rubove radi mira u kući

Ideja 'tko od horoskopskih znakova najviše laže' često se svodi na rang-liste, no korisnije je gledati obrasce: način na koji se ljudi nose s nelagodom, sukobom i potrebom da ostanu u dobroj slici pred sobom i drugima. Jedni najprije spašavaju ton razgovora pa žrtvuju preciznost, drugi čuvaju informacije kao štit, treći biraju meku verziju da ne bi povrijedili, a četvrti izbjegavaju tvrdu rečenicu kako ne bi narušili sklad. U praksi, razlika između 'male' neistine i ozbiljnog prikrivanja vidi se tek kroz posljedice: ako se nakon priče lakše dogovoriti i provjeriti činjenice, riječ je o uljepšavanju; ako ostaje magla i raste nepovjerenje, problem je dublji od trenutne 'priče'.

Ako se traži dublje objašnjenje, većina astroloških vodiča upućuje na Merkur kao planet komunikacije: njegov položaj u karti opisuje stil razmišljanja i prenošenja poruke, pa time i odnos prema istini. Merkur u zračnim znakovima, primjerice, povezuje se s brzinom, igrom ideja i društvenim 'uglancavanjem' poruke, dok vodeni naglašava emotivnu filtraciju i sklonost prikrivanju radi zaštite; nijanse su presudne i često objašnjavaju zašto dvoje ljudi istog sunčevog znaka imaju posve različit 'kompas' iskrenosti.

Ovan Iskren prijedlog bez ukrasa najbrže ruši zidove i zbližava. Posao traži jednu hrabru, ali promišljenu odluku koja otvara vrata. Tijelo odlično reagira na kratke, ritmične intervale kretanja.

Bik Najviše znači kad pokažete da niste samo prisutni nego i dostupni. Računica dobiva smiješak kad izbaci suvišne troškove. Smiren tempo i uredan raspored hrane stvaraju unutarnju stabilnost.

Blizanci Danas ste skloni traženju ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Poslovni izazovi zahtijevaju vaš diplomatski pristup pa izbjegavajte sukobe i birajte riječi s pažnjom. U ljubavi vas očekuje ugodan razgovor ili zajednički planovi za budućnost.

Rak Intuicija vas vodi kroz današnje izazove, pa bi na poslu mogli otkriti važne informacije koje će vam pomoći u daljnjem napredovanju. U ljubavi se otvaraju nove prilike za produbljivanje odnosa – budite iskreni i otvoreni. Pripazite na zdravlje.

Lav Mirna atmosfera omogućuje vam da se posvetite stvarima koje vas ispunjavaju. FU partnerskim odnosima bit će važno pokazati zahvalnost i pažnju kroz male geste. Slobodni Lavovi mogli bi se naći u društvu koje im otvara nove horizonte. Osvježite svakodnevicu novim hobijem.

Djevica Imate priliku pokazati svoje talente i preuzeti vodstvo u važnom projektu. Vaša karizma privlači pažnju, a kolege i nadređeni cijene vašu inicijativu. U ljubavi se otvaraju nove mogućnosti. Pripazite na zdravlje, posebno na kralježnicu.

Vaga Vaša empatija i kreativnost dolaze do izražaja. U ljubavi je važno pokazati osjećaje i biti otvoren za nove početke. Na poslu ste podrška timu, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza. Dan je odličan za postavljanje novih osobnih ciljeva.

Škorpion Danas vas pokreće želja za novim iskustvima i učenjem, dok ljubav cvjeta kroz zajedničke avanture ili iskrene razgovore. U poslu budite otvoreni za suradnju; vaša vizija inspirira druge. Večer je savršena za druženje ili sport.

Strijelac U ljubavi budite nježni i otvoreni za razgovor o osjećajima. Financije su stabilne, ali izbjegavajte nepotrebne troškove. Pronađite vrijeme za šetnju ili meditaciju radi mentalne ravnoteže.

Jarac Konačno izgovarate ono što ste dugo držali za sebe, a iskrenost vam donosi olakšanje i produbljuje odnose. U ljubavi ste spremni riskirati i pokazati ranjivost, što partner cijeni. Kasno navečer uživate u tišini i vlastitim mislima.

Vodenjak U miru svakodnevice prepoznajete trenutak kad je potrebno reći 'ne' i postaviti granice, čak i prema bliskim osobama. Na poslu pokazujete strpljenje, ali i spremnost na inovaciju kad se pojavi prilika. Večer provedite u društvu koje vam vraća osjećaj sigurnosti i pripadnosti.

Ribe S lakoćom ulazite u razgovore i okupljate ljude oko sebe, dok vam neočekivana vijest daje materijal za šalu i razmjenu ideja. U ljubavi predlažete partneru nešto što do sada niste imali priliku isprobati, a reakcija vas ugodno iznenađuje. Poslovni izazov rješavate kreativno, koristeći svoju prilagodljivost. Dan završavate u društvu koje vas potiče na smijeh i inspiraciju. Pogledaj detaljni horoskop

Blizanci Blizanci su najčešći 'osumnjičenici' jer brzo misle, mijenjaju priče i lako prilagode poruku publici; popularni priručnici ih zato često stavljaju na prvo mjesto sklonih malim, društvenim neistinama nego velikim, štetnim lažima. Taj stil proizlazi iz njihove komunikacijske okretnosti: lako improviziraju, a bijele laži koriste da bi zadržali lakoću razgovora i dobar 'vibe' u društvu. Kritika koja im se pritom upućuje je predvidljiva: što se češće priča mijenja, to je teže pratiti što je zaista rečeno prije pet minuta.

Nicole Kidman je Blizanac, rođena je 20. lipnja 1967. Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia



Škorpion Škorpion rijetko 'prčka' po sitnicama, ali kada laže, radi to strateški, iz potrebe da zadrži kontrolu ili zaštiti ranjiv dio sebe; u tom smislu, riječ je o taktičkom odnosu prema istini, a ne o navici laganja radi zabave. Intenzivan je, s jakim radarom za motive drugih, spreman isplesti složenu priču kada osjeti prijetnju ili neravnotežu moći. To ih čini uvjerljivima, ali i sklonima preuveličavanju opasnosti — 'bolje da ja vodim igru', pa i kada ne treba.

Anne Hathaway je Škoprion, rođena je 12. studenog 1982. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia





Ribe Ribe najčešće ne lažu zbog manipulacije, nego zbog bijega: mašta i emotivna preosjetljivost ponekad pomaknu granicu između realnosti i 'priče' koju je lakše podnijeti; uljepšavanje služi izbjegavanju sukoba ili zaštiti tuđih osjećaja. To su 'meke' neistine koje kratkoročno smiruju atmosferu, ali dugoročno stvaraju konfuziju: kada se činjenice vrate na stol, povjerenje pati jer je izostala jasna, pravovremena istina.

Cindy Crawford je Riba, rođena je 20. veljače 1966. Izvor: EPA / Autor: JULIEN DE ROSA





Vaga Vaga, pak, često posegne za 'diplomatskim' ušminkavanjem istine kako bi očuvala mir i izbjegla neugodu; to su društvene, kurtoazne laži koje izgledaju bezazleno, sve dok se ne nakupe i ne počnu skrivati stvarne stavove. U pozadini je potreba da svima bude ugodno, pa i pod cijenu jasnoće. Problem nastaje kada izbjegavanje izravnosti postane obrazac: ne samo da sugovornici s vremenom ne znaju na čemu su, nego i sami Vage ostanu zarobljene u varijantama vlastite priče.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: - / Česká editoriální fotografie / Profimedia





