Anker eufy E25: čišćenje budućnosti - pametno, temeljito i bez kompromisa

Ako ste među onima koji traže vrhunski robot usisavač koji bez puno održavanja (i bez kompromisa po pitanju kvalitete) podiže čistoću doma na viši nivo, Anker eufy E25 je uređaj koji vrijedi detaljnije upoznati
Dizajn i ergonomija
Za razliku od većine klasičnih okruglih robota, E25 dolazi s blago kvadratnim oblikom i zaobljenim kutovima, što mu daje prednost kod čišćenja rubova i kutova u prostoru. Elegantan, crni sjajni finiš odaje premium dojam, no u domovima s kućnim ljubimcima, povremeno ćete ga morati obrisati jer lako skuplja prašinu i dlake.
Na vrhu robota je diskretno integriran LiDAR senzor za preciznu navigaciju i mapiranje prostora, dok se spremnik za prašinu dohvati podizanjem poklopca, što olakšava pražnjenje i održavanje.
Performanse i tehnologija
Najimpresivnija značajka Eufy E25 je ogromna snaga usisavanja od 20.000Pa, čime lako čisti tepihe i podove, a automatski podešava snagu na različitim površinama za optimalne rezultate. HydroJet™ sustav mopanja rotira valjak pod pritiskom od 15N i 180RPM, čime podove ne samo briše nego temeljito izbriše i odstranjuje tvrdokorne mrlje.
Valjak mopa se automatski pere tijekom rada, što znači da prljavština ne ostaje na krpi i podovima nema tragova. Dvostruki glavni valjci sprječavaju zapetljavanje dlaka—a za domove s ljubimcima ovo je prijeko potrebna opcija.
CornerRover™ bočna četka uvlači prljavštinu iz teško dostupnih kutova i rubova, dok AI.See™ inteligentni sustav prepoznaje preko 200 različitih objekata i prilagođava navigaciju, što doprinosi sigurnijem čišćenju i smanjenju zaglavljivanja.
Stanica za sve potrebe
Eufy E25 se isporučuje sa stanicom koja automatski prazni spremnik za prašinu, pere i suši mop, nadolijeva vodu i dozira deterdžent, a spremnik za prašinu od 3L dovoljan je za oko 68 dana rada bez pražnjenja. Time se stavlja naglasak na potpuno hands-free korisničko iskustvo.
Smart upravljanje i povezivanje
Uz modernu aplikaciju, korisnik može postaviti virtualne barijere, odabrati režime rada i pratiti statistiku, dok je podrška za glasovne asistente (Alexa i Google Assistant) još jedan plus za 'pametni dom'.
LED svjetlo automatski se aktivira u slabim uvjetima osvjetljenja, pa čišćenje noću ili u tamnim kutovima postaje preciznije.
Trajanje baterije i bučnost
U modu usisavanja baterija traje do 216 minuta—dovoljno i za veće stanove—dok u kombiniranom režimu usisavanja i mopanja izdrži do 125 minuta. Tijekom rada E25 je primjetno tiši od nekih premium modela, što omogućuje čišćenje i dok vi radite ili odmarate.
Eufy E25 je pravi izbor za suvremenog korisnika kojem su bitni automatizacija, snaga i svestranost. Njegove napredne tehnologije, moćno usisavanje, inovativni mop HydroJet™ sustava, automatska stanica i pametne funkcije čine ga liderom među robotima koji 'rade sve+. Najviše će ga cijeniti obitelji s djecom i kućnim ljubimcima, radni ljudi koji nemaju vremena za svakodnevno spremanje i svi koji žele da im dom bude čist uz minimalan trud.
Jednostavno, Eufy E25 pokazuje kako izgledaju čišćenje budućnosti—pametno, temeljito i bez kompromisa.