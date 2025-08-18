Anker eufy E25: čišćenje budućnosti - pametno, temeljito i bez kompromisa

Dizajn i ergonomija

Za razliku od većine klasičnih okruglih robota, E25 dolazi s blago kvadratnim oblikom i zaobljenim kutovima, što mu daje prednost kod čišćenja rubova i kutova u prostoru. Elegantan, crni sjajni finiš odaje premium dojam, no u domovima s kućnim ljubimcima, povremeno ćete ga morati obrisati jer lako skuplja prašinu i dlake.

Na vrhu robota je diskretno integriran LiDAR senzor za preciznu navigaciju i mapiranje prostora, dok se spremnik za prašinu dohvati podizanjem poklopca, što olakšava pražnjenje i održavanje.

Performanse i tehnologija

Najimpresivnija značajka Eufy E25 je ogromna snaga usisavanja od 20.000Pa, čime lako čisti tepihe i podove, a automatski podešava snagu na različitim površinama za optimalne rezultate. HydroJet™ sustav mopanja rotira valjak pod pritiskom od 15N i 180RPM, čime podove ne samo briše nego temeljito izbriše i odstranjuje tvrdokorne mrlje.

Valjak mopa se automatski pere tijekom rada, što znači da prljavština ne ostaje na krpi i podovima nema tragova. Dvostruki glavni valjci sprječavaju zapetljavanje dlaka—a za domove s ljubimcima ovo je prijeko potrebna opcija.

CornerRover™ bočna četka uvlači prljavštinu iz teško dostupnih kutova i rubova, dok AI.See™ inteligentni sustav prepoznaje preko 200 različitih objekata i prilagođava navigaciju, što doprinosi sigurnijem čišćenju i smanjenju zaglavljivanja.

Stanica za sve potrebe

Eufy E25 se isporučuje sa stanicom koja automatski prazni spremnik za prašinu, pere i suši mop, nadolijeva vodu i dozira deterdžent, a spremnik za prašinu od 3L dovoljan je za oko 68 dana rada bez pražnjenja. Time se stavlja naglasak na potpuno hands-free korisničko iskustvo.

Smart upravljanje i povezivanje

Uz modernu aplikaciju, korisnik može postaviti virtualne barijere, odabrati režime rada i pratiti statistiku, dok je podrška za glasovne asistente (Alexa i Google Assistant) još jedan plus za 'pametni dom'.

LED svjetlo automatski se aktivira u slabim uvjetima osvjetljenja, pa čišćenje noću ili u tamnim kutovima postaje preciznije.

Trajanje baterije i bučnost

U modu usisavanja baterija traje do 216 minuta—dovoljno i za veće stanove—dok u kombiniranom režimu usisavanja i mopanja izdrži do 125 minuta. Tijekom rada E25 je primjetno tiši od nekih premium modela, što omogućuje čišćenje i dok vi radite ili odmarate.

Eufy E25 je pravi izbor za suvremenog korisnika kojem su bitni automatizacija, snaga i svestranost. Njegove napredne tehnologije, moćno usisavanje, inovativni mop HydroJet™ sustava, automatska stanica i pametne funkcije čine ga liderom među robotima koji 'rade sve+. Najviše će ga cijeniti obitelji s djecom i kućnim ljubimcima, radni ljudi koji nemaju vremena za svakodnevno spremanje i svi koji žele da im dom bude čist uz minimalan trud.

Jednostavno, Eufy E25 pokazuje kako izgledaju čišćenje budućnosti—pametno, temeljito i bez kompromisa.