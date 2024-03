'AI postaje sve važniji dio gospodarstva, omogućava veću konkurentnost'

Dodala je da nije potreban strah glede gubitka posla zbog AI te da će količina radnih mjesta rasti što će imati i pozitivan učinak na cijelo gospodarstvo. AI stručnjak i partner u konzultantskoj kući Best Advisory Vedran Antoljak kaže da AI pomaže ljudima u svakodnevnom životu te automatizira rutinske zadate.

'AI se sve više koristi u gospodarstvu, a razni podaci i istraživanja govore da 60 do 90 posto svih rukovoditelja danas u svijetu, Europi pa i Hrvatskoj koristi ili eksperimentira s AI-om, a sve veći broj primjenjuje ga u svom poslovanju', rekao je Antoljak.

Objasnio je da se u njegovom poslovanju najviše koristi generativni AI poput ChatGPT-a i Microsoft Copilota kako bi razmijenili ideje i mišljenja, dobili određene prijedloge i odradili konzultantski posao i to puno brže nego sada. 'Naše iskustvo govori da je procijenjena ušteda vremena otprilike 30 posto u raznim konzultantskim poslovima, a to može ići, primjerice u digitalnom marketingu, do 60 do 70 posto rasta produktivnosti', rekao je Antoljak.

Europski parlament 13. ožujka usvojio je AI Akt - prvi sveobuhvatni zakonski okvir za umjetnu inteligenciju u svijetu. Sva prava i obveze koje proizlaze iz njega, ali i iz GDPR-a, NIS2 Direktive, te propisa koji reguliraju intelektualno vlasništvo polaznicima Akademije predstavit će relevantni stručnjaci. Među predavačima nalaze se i poslovni ljudi i poduzetnici koji će podijelit primjere i iskustva s korištenjem umjetne inteligencije u poslovanju.