EU želi postati AI sila, ali mogao bi ostati 'žedan'? Planove možda zakoči ozbiljan izazov

Europska komisija je u travnju najavila plan da u idućih pet do sedam godina barem utrostruči kapacitet podatkovnih centara, ključne infrastrukture koja pokreće digitalnu ekonomiju, od društvenih mreža i e-trgovine do alata poput ChatGPT-a. No, taj ubrzani rast pokreće zabrinutost, osobito u regijama kojima prijeti nestašice vode. Prema procjenama, oko 30 posto stanovnika južne Europe živi u područjima gdje potražnja za vodom stalno premašuje raspoložive zalihe.

Podatkovni centri troše ogromne količine vode kako bi se spriječilo pregrijavanje poslužitelja. Tehnološki divovi ulažu milijarde eura u nove objekte. Amazon gradi tri centra u španjolskoj Aragoniji, Google otvara tri u grčkoj regiji Atika, a Microsoft širi kapacitete u južnoj Europi; sve su to područja koja se već bore s nestašicom vode.

Kevin Grecksch, profesor politike i upravljanja vodnim resursima na Sveučilištu Oxford, upozorio je da takvi planovi pokazuju 'nedostatak integriranog razmišljanja' europskih donositelja odluka. 'AI je trenutno najpopularniji pojam, a političari ga koriste kao dokaz ulaganja u budućnost i otvaranja radnih mjesta. No, održivost se spominje tek naknadno', rekao je Grecksch za CNBC.

Pritom se otvara i pitanje što će se dogoditi ako dođe do nestašice vode i opskrba kućanstava dobije prioritet - hoće li podatkovni centri morati privremeno stati? 'Ne znam odgovor na to pitanje', priznaje Grecksch.