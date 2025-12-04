Veliko priznanje: Hrvatska znanstvenica Sonja Perković osvojila prestižnu dansku nagradu

Hrvatska znanstvenica dr. Sonja Perković, izvanredna profesorica na Aarhus Universityju, dobitnica je ovogodišnje Tietgenove nagrade i zlatne medalje, jednog od najuglednijih danskih priznanja za mlade istraživače u društvenim i humanističkim znanostima. Nagrada vrijedna 500.000 danskih kruna (oko 67.000 eura) dodjeljuje se za izniman doprinos znanosti i suradnji s gospodarstvom
Perković će dodijeljena sredstva uložiti u istraživanje manipulativnog digitalnog dizajna, sve prisutnijeg fenomena koji, kako upozorava, potrošače u Europskoj uniji svake godine stoji najmanje 7,9 milijardi eura.
'Ako želimo pravednije tržište, moramo razumjeti kako pozornost funkcionira i kako je moguće zaštititi korisnike bez narušavanja konkurencije', ističe. Njezin projekt analizirat će kako elementi sučelja – od boja i pozicija tipki do načina isticanja 'najbolje ponude' – usmjeravaju vizualnu pažnju korisnika i potiču ih na potrošnju veću od planirane.
'Mali detalji u sučelju mogu snažno usmjeriti našu pozornost. Želim otkriti kada to korisnicima pomaže, a kada ih vodi prema izborima koje kasnije žale', kaže Perković, dodajući da bi rezultati istraživanja mogli pomoći europskim regulatorima u pripremi novih pravila, uključujući Digital Fairness Act.
Perković je rodom iz Hrvatske, a posljednjih godina živi i radi u Danskoj gdje je stekla reputaciju jedne od najperspektivnijih mladih istraživačica u području ponašanja potrošača. Njezini radovi objavljeni su u vodećim međunarodnim časopisima, a surađuje i s regulatornim tijelima te organizacijama za zaštitu potrošača.
Nagrada joj, kaže, predstavlja važnu profesionalnu potvrdu: 'Ovo je veliko priznanje i podrška u trenutku kada digitalni svijet postaje sve kompleksniji. Nadam se da će moje istraživanje doprinijeti pametnijem oblikovanju digitalnih platformi i boljoj zaštiti potrošača.'