Odvjetnik koristio AI za pravne slučajeve pa citirao izmišljene presedane

Izmišljao je presedane, a kasnije i pokušao prikriti tragove
Britanski imigracijski odvjetnik Chowdhury Rahman suočava se s ozbiljnim posljedicama nakon što je sudac utvrdio da je koristio AI alat sličan ChatGPT-ju za pripremu pravnih argumenata, pri čemu je naveo nepostojeće ili potpuno irelevantne sudske presedane.
Sudac Mark Blundell zaključio je da je Rahman 'propustio provjeriti točnost' podataka koje mu je generirao AI te da je 'pokušao prikriti' činjenicu da je koristio umjetnu inteligenciju, čime je 'uzalud potrošio vrijeme suda'. Blundell je najavio da razmatra prijavu protiv odvjetnika Odboru za odvjetničke standarde, regulatornom tijelu koje nadzire profesionalno ponašanje odvjetnika u Engleskoj i Walesu.
Izmišljeni slučajevi i 'očito korištenje' AI-a
Slučaj je otkriven tijekom žalbenog postupka dviju sestara iz Hondurasa koje su tražile azil u Ujedinjenom Kraljevstvu, tvrdeći da ih u domovini progoni kriminalna skupina. Rahman je u njihovoj žalbi naveo 12 pravnih presedana, no sudac je primijetio da 'neki od njih ne postoje, a drugi ne podržavaju pravne tvrdnje koje je iznio'.
Blundell je u presudi naveo da Rahman 'nije znao ništa' o većini presedana koje je citirao te da 'nijedan od navedenih slučajeva ne podupire argumente u žalbi'. Neki od njih bili su, kako je utvrđeno, potpuno izmišljeni.
Sudac je zaključio da 'najočitije objašnjenje' jest da je Rahman koristio generativnu umjetnu inteligenciju poput ChatGPT-ja kako bi sastavio žalbu, napominjući da se jedan od navodnih slučajeva koji se pojavljuju u Rahmanovu podnesku nedavno pojavio i u drugim AI-em generiranim tekstovima.
Pokušaj prikrivanja i moguća disciplinska istraga
Rahman je pred sudom pokušao opravdati propuste rekavši da su netočnosti 'posljedica njegova stila pisanja' te da je u njegovim podnescima moglo biti 'nešto konfuzije'. Sudac je odbacio to objašnjenje naglasivši: 'Problemi koje sam opisao nisu stvar stila pisanja. Presedani navedeni u žalbi ili ne postoje ili ne podržavaju iznesene tvrdnje.'
Blundell je dodao: 'Uvjeren sam da je gospodin Rahman u velikoj mjeri koristio generativnu umjetnu inteligenciju za sastavljanje žalbe i da je pokušao prikriti tu činjenicu tijekom rasprave.' Presuda je donesena u rujnu, a objavljena u utorak.
Ovaj slučaj potiče raspravu u britanskoj pravnoj zajednici o odgovornoj i transparentnoj upotrebi umjetne inteligencije u pravu, osobito nakon niza sličnih incidenata u SAD-u i drugim zemljama, gdje su odvjetnici bili sankcionirani zbog korištenja AI alata koji su izmišljali sudske presedane, piše Guardian.