AI div spreman za izlazak na burzu? Anthropic navodno planira jednu od najvećih tech IPO ponuda ikad

Američki AI startup Anthropic, tvorac popularnog chatbota Claude, započeo je preliminarne razgovore o potencijalnom izlasku na burzu već iduće godine, objavio je u srijedu Financial Times. Riječ je o jednoj od najvećih mogućih IPO ponuda u tehnološkom sektoru, a istodobno se razmatra novi privatni investicijski krug koji bi valuaciju tvrtke mogao podići iznad 300 milijardi dolara
Prema navodima FT-a, Anthropic je za potrebe potencijalne javne ponude angažirao odvjetničku kuću Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, a ona je radila na IPO-ovima Googlea, LinkedIna i Lyfta. Istodobno, kompanija predvođena izvršnim direktorom Darijem Amodeijem pregovara o novom krugu ulaganja, uključujući zajedničko ulaganje Microsofta i Nvidije vrijedno 15 milijardi dolara.
Sugovornici FT-a tvrde da je Anthropic razgovarao i s velikim investicijskim bankama, no opisuju te kontakte kao vrlo rane i neformalne. Ako se planovi potvrde, Anthropic bi se mogao utrkivati s OpenAI-em, a i on priprema teren za svoj izlazak na burzu. Oba potencijalna IPO-a predstavljala bi test apetita investitora u pogledu visokorizičnih AI kompanija, jer i dalje posluju s velikim gubicima, u trenutku u kojem raste strah od prenapuhanih valuacija i mogućeg 'AI balona'.
Glasnogovornik Anthropica poručio je za FT da je 'prilično uobičajena praksa da kompanije naše veličine i razine prihoda funkcioniraju kao da su već javne', uz napomenu da nikakve odluke o vremenu ili izlasku na burzu još nisu donesene.
FT piše da tvrtka paralelno radi na internim pripremama za eventualnu kotaciju, iako detalji nisu otkriveni. Usto, Anthropic posljednjih mjeseci prolazi kroz niz kadrovskih i strateških promjena, uključujući angažman bivšeg izvršnog direktora Airbnba Krishne Raoa, a on je imao ključnu ulogu u IPO-u te kompanije 2020. godine.
Prošlog mjeseca CNBC je također izvijestio da se valuacija Anthropica približila 350 milijardi dolara nakon što je Microsoft uložio do pet milijardi, a Nvidia do 10 milijardi dolara.
U nastojanju da pretekne OpenAI u utrci za dominaciju u generativnoj umjetnoj inteligenciji, Anthropic masovno širi kapacitete: najavio je 50 milijardi dolara vrijedan razvoj AI infrastrukture, uključujući izgradnju podatkovnih centara u Teksasu i New Yorku, te utrostručio međunarodni broj zaposlenih. Investitori su, prema FT-u, izrazito optimistični što se tiče mogućeg IPO-a, smatrajući da bi Anthropic 'mogao preuzeti inicijativu' od OpenAI-a.
Premda i OpenAI navodno razmatra izlazak na burzu, njegov financijski direktor nedavno je izjavio da u ovom trenutku ne planiraju kratkoročni IPO, unatoč tome što su u listopadu zaključili prodaju dionica vrijednu 6,6 milijardi dolara, što je valuaciju kompanije podiglo na oko 500 milijardi.