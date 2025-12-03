AI div spreman za izlazak na burzu? Anthropic navodno planira jednu od najvećih tech IPO ponuda ikad

Prema navodima FT-a, Anthropic je za potrebe potencijalne javne ponude angažirao odvjetničku kuću Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, a ona je radila na IPO-ovima Googlea, LinkedIna i Lyfta. Istodobno, kompanija predvođena izvršnim direktorom Darijem Amodeijem pregovara o novom krugu ulaganja, uključujući zajedničko ulaganje Microsofta i Nvidije vrijedno 15 milijardi dolara.

Sugovornici FT-a tvrde da je Anthropic razgovarao i s velikim investicijskim bankama, no opisuju te kontakte kao vrlo rane i neformalne. Ako se planovi potvrde, Anthropic bi se mogao utrkivati s OpenAI-em, a i on priprema teren za svoj izlazak na burzu. Oba potencijalna IPO-a predstavljala bi test apetita investitora u pogledu visokorizičnih AI kompanija, jer i dalje posluju s velikim gubicima, u trenutku u kojem raste strah od prenapuhanih valuacija i mogućeg 'AI balona'.

Glasnogovornik Anthropica poručio je za FT da je 'prilično uobičajena praksa da kompanije naše veličine i razine prihoda funkcioniraju kao da su već javne', uz napomenu da nikakve odluke o vremenu ili izlasku na burzu još nisu donesene.