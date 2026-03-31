Odgoda na pomolu? Erupcija na Suncu mogla bi poremetiti lansiranje misije Artemis 2

NOAA upozorava da je Sunce u nedjelju izbacilo jako bljesak koji bi mogao utjecati na sigurnost nadolazećeg leta na Mjesec
Napeto iščekivanje lansiranja misije Artemis 2, prvog američkog povratka astronauta prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća, moglo bi biti narušeno pojačanom aktivnošću Sunca. Misija NASA, planirana za srijedu, dolazi u trenutku kada su zabilježeni snažni svemirski vremenski poremećaji.
Prema NOAA centru za predviđanje svemirskog vremena, Sunce je u nedjelju emitiralo snažan bljesak klase X1.4 iz aktivne regije 4405. Taj događaj izazvao je značajan radio-prekid (razina 3 od 5) na strani Zemlje okrenutoj Suncu, zahvativši dijelove jugoistočne Azije i sjeverne Australije. Iako taj konkretni incident nije izravno ugrozio misiju, problem predstavlja činjenica da se ista aktivna regija sada sve više okreće prema Zemlji, čime raste mogućnost novih erupcija.
Dodatnu zabrinutost izaziva i koronalni izbačaj mase (CME) koji je uslijedio nakon bljeska. Riječ je o snažnom izbacivanju plazme i magnetskog polja koje putuje prema Zemlji, zbog čega je izdano upozorenje na umjerenu geomagnetsku oluju (razina G2) za utorak. Takve oluje mogu poremetiti satelite, navigacijske sustave i radijske komunikacije, ključne elemente za sigurno lansiranje i upravljanje letjelicom.
Prema pravilima za lansiranje misije Artemis 2, polijetanje se ne smije provesti tijekom jake ili ekstremne solarne aktivnosti koja bi mogla oštetiti elektroniku ili onemogućiti komunikaciju s raketom. Kod misije s posadom takvi rizici imaju dodatnu težinu, jer tehnički problemi mogu brzo prerasti u sigurnosne prijetnje.
Unatoč tome, NASA navodi da postoji oko 80 posto vjerojatnosti povoljnih vremenskih uvjeta za lansiranje, uključujući i svemirsko vrijeme. Situacija se, međutim, pažljivo prati jer se prognoze mogu promijeniti ovisno o daljnjem ponašanju aktivne regije i dolasku koronalnog izbačaja mase, navodi Gizmodo.
Znanstvenici upozoravaju da posebnu opasnost predstavljaju radijski poremećaji koji mogu utjecati na komunikaciju tijekom ključnih faza lansiranja i ranog leta. U slučaju pogoršanja uvjeta, NASA će vjerojatno odgoditi misiju, dajući prednost sigurnosti posade i uspješnom ispunjenju ciljeva misije.