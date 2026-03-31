Odgoda na pomolu? Erupcija na Suncu mogla bi poremetiti lansiranje misije Artemis 2

Prema NOAA centru za predviđanje svemirskog vremena, Sunce je u nedjelju emitiralo snažan bljesak klase X1.4 iz aktivne regije 4405. Taj događaj izazvao je značajan radio-prekid (razina 3 od 5) na strani Zemlje okrenutoj Suncu, zahvativši dijelove jugoistočne Azije i sjeverne Australije. Iako taj konkretni incident nije izravno ugrozio misiju , problem predstavlja činjenica da se ista aktivna regija sada sve više okreće prema Zemlji, čime raste mogućnost novih erupcija.

Napeto iščekivanje lansiranja misije Artemis 2 , prvog američkog povratka astronauta prema Mjesecu nakon više od pola stoljeća, moglo bi biti narušeno pojačanom aktivnošću Sunca . Misija NASA, planirana za srijedu, dolazi u trenutku kada su zabilježeni snažni svemirski vremenski poremećaji .

Dodatnu zabrinutost izaziva i koronalni izbačaj mase (CME) koji je uslijedio nakon bljeska. Riječ je o snažnom izbacivanju plazme i magnetskog polja koje putuje prema Zemlji, zbog čega je izdano upozorenje na umjerenu geomagnetsku oluju (razina G2) za utorak. Takve oluje mogu poremetiti satelite, navigacijske sustave i radijske komunikacije, ključne elemente za sigurno lansiranje i upravljanje letjelicom.

Prema pravilima za lansiranje misije Artemis 2, polijetanje se ne smije provesti tijekom jake ili ekstremne solarne aktivnosti koja bi mogla oštetiti elektroniku ili onemogućiti komunikaciju s raketom. Kod misije s posadom takvi rizici imaju dodatnu težinu, jer tehnički problemi mogu brzo prerasti u sigurnosne prijetnje.

Unatoč tome, NASA navodi da postoji oko 80 posto vjerojatnosti povoljnih vremenskih uvjeta za lansiranje, uključujući i svemirsko vrijeme. Situacija se, međutim, pažljivo prati jer se prognoze mogu promijeniti ovisno o daljnjem ponašanju aktivne regije i dolasku koronalnog izbačaja mase, navodi Gizmodo.

Znanstvenici upozoravaju da posebnu opasnost predstavljaju radijski poremećaji koji mogu utjecati na komunikaciju tijekom ključnih faza lansiranja i ranog leta. U slučaju pogoršanja uvjeta, NASA će vjerojatno odgoditi misiju, dajući prednost sigurnosti posade i uspješnom ispunjenju ciljeva misije.