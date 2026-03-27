ARTEMIS 2

Astronauti NASA-ine misije Artemis kreću u završne pripreme za let prema Mjesecu

L. Š. / Hina

27.03.2026 u 15:43

Astronauti Artemisa II Izvor: Profimedia / Autor: Miguel J. Rodriguez CARRILLO / AFP / Profimedia
Četvero astronauta u NASA-inoj misiji Artemis 2 stižu u petak na Floridu i kreću sa završnim pripremama za prvi ljudski let prema Mjesecu u posljednjih 50 godina

Amerikanci Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te Kanađanin ⁠Jeremy Hansen trebali bi 1. travnja poletjeti iz svemirskog centra Kennedy na raketi Space Launch System (SLS) koja nosi kapsulu Orion dizajniranu za let ljudi u duboki svemir. U 10-dnevnoj misiji napravit će krug oko Mjeseca i vratiti se natrag.

Američki astronauti posljednji su put kročili na taj planet 1972. godine. NASA je izvorno planirala lansirati Artemis 2 početkom veljače, ali je let odgodila za ožujak.

Međutim, tijekom testiranja pojavio se niz tehničkih problema, uključujući probleme s opskrbom helijem, zbog čega je raketni sustav privremeno vraćen u zgradu za montažu.

