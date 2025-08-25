Obožavateljima se svidio njezin novi album. Problem je u tome što ga nije ni snimila ni objavila

Nedugo zatim na njezinim profilima pojavio se još jedan 'album', ovoga puta lošije kvalitete. Portman ga je opisala kao '20 pjesama instrumentalne zbrke - AI projekt.'

'Čak su i naslovi pjesama bili zastrašujuće slični onima koje bih sama mogla smisliti', rekla je glazbenica. Dodatna uznemirujuća stvar bila je ta što je u opisu navedena kao autorica, izvođačica i vlasnica autorskih prava.

Portman je za BBC ispričala da je obožavatelj kontaktirao s njom i zahvalio joj na 'novom albumu', iako već dugo nije objavila ništa novo. Kada je provjerila svoje profile, dočekao ju je album ' Orca ' s deset pjesama. Vokali i aranžman zvučali su dovoljno uvjerljivo da zbune publiku, što ju je navelo na zaključak da je netko pomoću AI-a precizno imitirao njezin rad.

Spora reakcija platformi

Nakon što se obratila streaming servisu, sporni materijali su uklonjeni, no tek nakon tri tjedna. Spotify je slučaj službeno objasnio 'pogrešnim pridruživanjem albuma profilu druge izvođačice istog imena'. Međutim Portman tvrdi da je njezina glazba potpuno različita od one te druge umjetnice i da sporni albumi nikada nisu prebačeni na tu stranicu.

Spotify tvrdi da uklanja sadržaj koji krši pravila o imitiranju te da će raskinuti suradnju s distributerima koji to ponavljaju. No slučaj Portman pokazuje koliko je obrana od ovakvih zloupotreba spora i iscrpljujuća za manje poznate glazbenike jer nemaju resurse velikih zvijezda.

Ona je svoje iskustvo opisala kao 'uznemirujuće i distopijsko', ali i kao podsjetnik na važnost ljudske kreativnosti. Trenutačno radi na svom prvom solo albumu u deset godina. 'Za razliku od AI-a, stvarni album zahtijeva vrijeme, novac i stvaralački trud. Veselim se tome da u svijet donesem nešto autentično i ljudsko', zaključila je.

BBC navodi da se radi o sve učestalijem fenomenu – AI se koristi za stvaranje pjesama koje se objavljuju pod imenom etabliranih umjetnika, čime autori lažnih sadržaja privlače slušatelje i ostvaruju zaradu. Budući da se svakodnevno na streaming platforme prenese oko 99.000 pjesama, lažni sadržaji lako promaknu sve dok ih izvođači sami ne prijave.

Nisu meta samo živi glazbenici

Portman nije jedina. Američki kantautor Josh Kaufman otkrio je pjesmu 'Someone Who’s Love Me', objavljenu pod njegovim imenom, a opisao ju je kao 'demo na Casijevoj klavijaturi s nespretnim tekstom na lošem engleskom'. Slične lažne objave zahvatile su i Jeffa Tweedyja iz rock benda Eulco, Fathera Johna Mistyja, Iron & Winea, Teddyja Thompsona i Jakoba Dylana.

Čak su i preminuli glazbenici pogođeni; na službeni profil Blazea Foleyja, koji je umro 1989., dodana je AI-em generirana pjesma. 'To nema nikakve veze s njegovim autentičnim stilom', rekao je Craig McDonald iz izdavačke kuće Lost Art Records.

A ako vas intrigiraju slični slučajevi, pročitajte više o Velvet Sundownu, prvom glazbenom AI projektu koji je ostvario uspjeh na streaming servisima.