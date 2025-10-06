OpenAI i Jony Ive zapeli s razvojem tajanstvenog AI uređaja bez zaslona

U svibnju je OpenAI za 6,5 milijardi dolara preuzeo io Products, Inc. , startup bivšeg šefa dizajna Ivea. U to je vrijeme Altman izjavio da će Ive i njegov tim pomoći u stvaranju 'nove generacije računala pokretanih umjetnom inteligencijom', dok je Bloomberg najavio kako se prvi uređaji očekuju 2026. godine .

OpenAI i legendarni dizajner Jony Ive rade na ambicioznom projektu razvoja uređaja bez zaslona pokretanog umjetnom inteligencijom . No prema izvješću Financial Timesa , projekt - koji bi trebao predstavljati sljedeći veliki korak u spajanju umjetne inteligencije i hardvera - suočava s ozbiljnim tehničkim preprekama koje bi mogle odgoditi njegov izlazak na tržište.

Prema izvorima upućenima u planove, cilj je stvoriti kompaktan uređaj bez zaslona koji bi uz pomoć kamera i mikrofona prepoznavao okolinu te reagirao na korisničke glasovne i vizualne naredbe. Ideja je stvoriti prirodno sučelje između čovjeka i umjetne inteligencije; uređaj koji bi komunicirao i interpretirao svijet oko sebe bez potrebe za ekranom ili tipkovnicom. Također bi, među ostalim, omogućio OpenAI-ju učinkovito sakupljanje svježih informacija te rješio tehnološki izazov 'data peaka' koja bi mogao usporiti napredak umjetne inteligencije.

Razvoj je, piše TechCrunch, usporen nizom neriješenih tehničkih i etičkih pitanja. Jedan od najvećih izazova odnosi se na 'osobnost' uređaja - način na koji bi trebao komunicirati, stvarati 'ton razgovora' i reagirati na korisnike. Drugi ključni problem je privatnost, odnosno način na koji bi uređaj prikupljao, obrađivao i čuvao podatke iz okoline, uključujući glasove i slike.

Izvori bliski projektu za Financial Times tvrde da je tim isprobavao koncept 'stalno aktivnog' uređaja, koji bi pratio okolinu i reagirao bez izravnog poziva korisnika. Međutim, razvojni tim navodno se muči s osiguravanjem da uređaj ne reagira prečesto i da završava razgovore na vrijeme, što bi moglo biti presudno za korisničko iskustvo.

Iako detalji o tehničkoj arhitekturi i proizvodnim partnerima još nisu poznati, jasno je da bi uređaj trebao kombinirati naprednu obradu jezika s mogućnostima vizualne i zvučne percepcije, uz minimalan fizički dizajn, što se uklapa u Iveovu prepoznatljivu minimalističku estetiku.

Podsjetimo, imali su problema i ranije, i to zbog naziva novog projekta. Ubrzo nakon objave o akviziciji uslijeda je tužba startupa sličnog imena - IYO - zbog kršenja zaštitnog znaka. Taj startup također razvija hardver za umjetnu inteligenciju, što su 2022. godine ponudili Altmanovoj osobnoj investicijskoj tvrtki i Iveovoj dizajnerskoj tvrtki. >>Pročitajte više OVDJE<<

Izazovno tržište i rast hardverskog tima

A usto OpenAI-jev novi uređaj ulazi na tržište prepuno promašaja. AI asistent Friend, koji se nosi kao privjesak, kritiziran je i opisivan kao 'jeziv' i 'previše sarkastičan', dok je AI Pin startupa Humane, u koji je osobno ulagao Sam Altman, u međuvremenu povučen iz prodaje.

Unatoč tome, OpenAI intenzivno širi svoj hardverski odjel. Nakon preuzimanja Iveove tvrtke, timu se pridružilo više od 20 bivših Appleovih inženjera, a tijekom 2025. zaposlili su još najmanje desetak stručnjaka za razvoj uređaja. Tvrtka je također dovela bivše zaposlenike Mete koji su radili na VR headsetu Quest i pametnim naočalama.

Prema izvorima bliskima projektu, OpenAI surađuje i s kineskim proizvođačem Luxshare na sklapanju prvog uređaja, uz mogućnost da se završna montaža obavi izvan Kine. Ni OpenAI ni Iveov dizajnerski studio LoveFrom nisu komentirali navode.