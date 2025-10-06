'TEHNIČKI IZAZOVI'

OpenAI i Jony Ive zapeli s razvojem tajanstvenog AI uređaja bez zaslona

Damir Rukavina

06.10.2025 u 13:58

Jony Ive i Sam Altman
Jony Ive i Sam Altman Izvor: Licencirane fotografije / Autor: OpenAI
Bionic
Reading

Bivši Appleov dizajner Jony Ive i OpenAI-jev Sam Altman susreli su se s nekoliko tehničkih izazova pri izradi nosivog AI uređaja. Ljudi upoznati s njihovim planovima rekli su da OpenAI i Ive još nisu riješili kritične probleme, a koji bi mogli odgoditi izlazak uređaja

OpenAI i legendarni dizajner Jony Ive rade na ambicioznom projektu razvoja uređaja bez zaslona pokretanog umjetnom inteligencijom. No prema izvješću Financial Timesa, projekt - koji bi trebao predstavljati sljedeći veliki korak u spajanju umjetne inteligencije i hardvera - suočava s ozbiljnim tehničkim preprekama koje bi mogle odgoditi njegov izlazak na tržište.

U svibnju je OpenAI za 6,5 milijardi dolara preuzeo io Products, Inc., startup bivšeg šefa dizajna Ivea. U to je vrijeme Altman izjavio da će Ive i njegov tim pomoći u stvaranju 'nove generacije računala pokretanih umjetnom inteligencijom', dok je Bloomberg najavio kako se prvi uređaji očekuju 2026. godine.

vezane vijesti

Prema izvorima upućenima u planove, cilj je stvoriti kompaktan uređaj bez zaslona koji bi uz pomoć kamera i mikrofona prepoznavao okolinu te reagirao na korisničke glasovne i vizualne naredbe. Ideja je stvoriti prirodno sučelje između čovjeka i umjetne inteligencije; uređaj koji bi komunicirao i interpretirao svijet oko sebe bez potrebe za ekranom ili tipkovnicom. Također bi, među ostalim, omogućio OpenAI-ju učinkovito sakupljanje svježih informacija te rješio tehnološki izazov 'data peaka' koja bi mogao usporiti napredak umjetne inteligencije.

Razvoj je, piše TechCrunch, usporen nizom neriješenih tehničkih i etičkih pitanja. Jedan od najvećih izazova odnosi se na 'osobnost' uređaja - način na koji bi trebao komunicirati, stvarati 'ton razgovora' i reagirati na korisnike. Drugi ključni problem je privatnost, odnosno način na koji bi uređaj prikupljao, obrađivao i čuvao podatke iz okoline, uključujući glasove i slike.

Izvori bliski projektu za Financial Times tvrde da je tim isprobavao koncept 'stalno aktivnog' uređaja, koji bi pratio okolinu i reagirao bez izravnog poziva korisnika. Međutim, razvojni tim navodno se muči s osiguravanjem da uređaj ne reagira prečesto i da završava razgovore na vrijeme, što bi moglo biti presudno za korisničko iskustvo.

Iako detalji o tehničkoj arhitekturi i proizvodnim partnerima još nisu poznati, jasno je da bi uređaj trebao kombinirati naprednu obradu jezika s mogućnostima vizualne i zvučne percepcije, uz minimalan fizički dizajn, što se uklapa u Iveovu prepoznatljivu minimalističku estetiku.

Podsjetimo, imali su problema i ranije, i to zbog naziva novog projekta. Ubrzo nakon objave o akviziciji uslijeda je tužba startupa sličnog imena - IYO - zbog kršenja zaštitnog znaka. Taj startup također razvija hardver za umjetnu inteligenciju, što su 2022. godine ponudili Altmanovoj osobnoj investicijskoj tvrtki i Iveovoj dizajnerskoj tvrtki. >>Pročitajte više OVDJE<<

Izazovno tržište i rast hardverskog tima

A usto OpenAI-jev novi uređaj ulazi na tržište prepuno promašaja. AI asistent Friend, koji se nosi kao privjesak, kritiziran je i opisivan kao 'jeziv' i 'previše sarkastičan', dok je AI Pin startupa Humane, u koji je osobno ulagao Sam Altman, u međuvremenu povučen iz prodaje.

Unatoč tome, OpenAI intenzivno širi svoj hardverski odjel. Nakon preuzimanja Iveove tvrtke, timu se pridružilo više od 20 bivših Appleovih inženjera, a tijekom 2025. zaposlili su još najmanje desetak stručnjaka za razvoj uređaja. Tvrtka je također dovela bivše zaposlenike Mete koji su radili na VR headsetu Quest i pametnim naočalama.

Prema izvorima bliskima projektu, OpenAI surađuje i s kineskim proizvođačem Luxshare na sklapanju prvog uređaja, uz mogućnost da se završna montaža obavi izvan Kine. Ni OpenAI ni Iveov dizajnerski studio LoveFrom nisu komentirali navode.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'TEHNIČKI IZAZOVI'

'TEHNIČKI IZAZOVI'

OpenAI i Jony Ive zapeli s razvojem tajanstvenog AI uređaja bez zaslona
'PRIJETNJA OPSTANKU'

'PRIJETNJA OPSTANKU'

Istraživači: 'Wikipedia se suočava s ozbiljnim poteškoćama'
'PEAK DATA'

'PEAK DATA'

AI-u ponestaje podataka za trening? 'Istraživači su gotovo iscrpili internet'

najpopularnije

Još vijesti