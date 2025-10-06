Istraživači: 'Wikipedia se suočava s ozbiljnim poteškoćama'

Besplatna internetska enciklopedija pokrenuta 2001. godine dosad je već više puta bila predmetom prognoza o propasti. Sadašnji razlog za skoru smrt Wikipedije trebao bi biti uspon alata poput ChatGPT-ja.

Studija pokazuje kako ljudi i dalje koriste Wikipediju, napominjući kako će je struganje – prikupljanje podataka velikih razmjera s web stranica – i promjene u načinu na koji korisnici pristupaju informacijama postaviti pred nove izazove. Istraživanje čiji su rezultati objavljeni u sklopu serije događanja Association for Computing Machinery (ACM) Collective Intelligence analiziralo je 12 jezičnih izdanja Wikipedije - šest s pristupom ChatGPT-ju i šest bez - od siječnja 2021. do siječnja 2024.

Znanstvenici nisu primijetili pad aktivnosti Wikipedije tijekom tih 36 mjeseci. Zapravo, otkrili su porast broja pregleda stranica i posjetitelja na svim jezičnim izdanjima, iako je rast bio manji na jezicima gdje je ChatGPT bio dostupan.

Unatoč tome, studija nije pronašla dokaze kako je ChatGPT smanjio broj uređivanja ili urednika na Wikipediji. Moguće je kako su su neki korisnici zaobišli ograničenja ChatGPT-ja uz pomoć virtualnih privatnih mreža, a studija nije uzela u obzir popularnost ChatGPT-ja u različitim državama.

Potrebni su novi modeli i novi društveni ugovor

Ovi nalazi usklađeni su s prethodnim istraživanjima o umjetnoj inteligenciji i Wikipediji, pokazujući stabilan promet na slobodnoj enciklopediji i istovremeno ističući neke značajne izazove za budućnost platforme. Iako podaci osporavaju ideju o Wikipedijinoj smrti, istraživači također naglašavaju kako se enciklopedija suočava s ozbiljnim poteškoćama.

Obuka umjetne inteligencije na podacima kojima raspolaže povećava opterećenje Wikipedijinih web poslužitelja, a sadržaj generiran umjetnom inteligencijom često koristi Wikipediju bez navođenja izvora, preusmjeravajući web promet dalje od online enciklopedije.

Autori istraživanja pozivaju na 'novi društveni ugovor' između tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom i Wikipedije, u kojem bi platforma mogla zadržati kontrolu nad svojim sadržajem i istovremeno dopustiti njegovo korištenje za obuku umjetne inteligencije.

Članak je objavljen istog dana kada je Wikimedia Deutschland, njemačka podružnica zaklade koja vodi Wikipediju, najavila projekt Wikidata Embedding, novu bazu podataka osmišljenu kako bi korisnicima - posebno modelima umjetne inteligencije - olakšala pristup Wikipedijinom sadržaju.

S ovim sustavom, programeri umjetne inteligencije moći će koristiti znanje koje su provjerili urednici Wikipedije, umjesto isključivog oslanjanja na stranice koje su 'sastrugali', piše EuroNews.

Podsjetimo, Elon Musk nedavno je objavio na X-u da radi na projektu nazvanom Grokipedia, a on bi, prema njegovim riječima, trebao biti 'masivno poboljšanje' u odnosu na Wikipediju. Otkako je preuzeo Twitter, Musk često kritizira Wikipediju, nazivajući je woke i pristranom, a ranije ove godine čak je pozvao da se toj stranici ukine financiranje iz donacija.