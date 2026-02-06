Europski adut u AI utrci: U Münchenu pokrenuta moćna tvornica

Iz Deutsche Telekoma naglašavaju da je riječ o projektu koji bi trebao potvrditi europske ambicije u području umjetne inteligencije . Izvršni direktor kompanije Tim Höttges poručio je da ulaganje ima širi strateški značaj. 'Ulažemo u umjetnu inteligenciju, u Njemačku kao poslovnu lokaciju i u Europu… Ovdje dokazujemo da Europa može razvijati umjetnu inteligenciju', istaknuo je Höttges, prenosi Euronews .

Novo postrojenje, nazvano Industrial AI Cloud , razvila je kompanija Deutsche Telekom u suradnji s američkom Nvidijom i partnerom za podatkovne centre Polarise. Projekt je predstavljen u srijedu, nakon otprilike šest mjeseci izgradnje, a zamišljen je kao snažna računalna platforma koja će europskim tvrtkama, istraživačima i institucijama omogućiti razvoj umjetne inteligencije uz zadržavanje podataka i operacija u skladu s europskom regulativom.

Računalnu okosnicu sustava čini gotovo 10.000 Nvidijinih grafičkih procesora Blackwell, a oni omogućuju računalnu snagu do 0,5 exaFLOPS-a. Prema procjenama Telekoma, takav kapacitet teoretski bi omogućio da svih oko 450 milijuna stanovnika Europske unije istodobno koristi AI asistenta.

Jedan od ključnih elemenata projekta je usklađenost s europskim i njemačkim pravilima o zaštiti podataka, što političari i industrija vide kao temelj digitalnog suvereniteta. Njemački vicekancelar i ministar financija Lars Klingbeil ocijenio je kako projekt pokazuje da privatni sektor prati političke ciljeve digitalne transformacije. Naglasio je da tehnološko vodstvo mora postati središnji dio budućeg njemačkog gospodarskog modela te da nova infrastruktura jača digitalnu neovisnost Europe.

Projekt se naslanja i na koncept takozvanog Deutschland stacka, razvijenog u suradnji sa SAP-om. Riječ je o integriranom sustavu koji povezuje cloud infrastrukturu, poslovni softver i AI alate u jedinstvenu platformu namijenjenu kompanijama i javnim institucijama.

Industrijska primjena umjetne inteligencije nalazi se u središtu ove inicijative. Siemens je već počeo integrirati dijelove svog portfelja simulacijskih alata SIMCenter u novu AI platformu, a oko deset tvrtki zasad sudjeluje u razvoju i primjeni sustava. Član uprave Siemensa Cedrik Neike naglasio je da nova infrastruktura znatno skraćuje vrijeme simulacija za korisnike te dodao da takva primjena umjetne inteligencije više nije obećanje za budućnost, već operativna stvarnost.

Poseban naglasak stavljen je i na održivost. Postrojenje u potpunosti koristi obnovljive izvore energije, za hlađenje koristi riječnu vodu, a planira se i iskorištavanje otpadne topline za grijanje okolnih dijelova Münchena.

Industrial AI Cloud već je otvoren za industriju, startupove, znanstvene institucije i javne organizacije, a projekt se smatra jednim od najkonkretnijih europskih pokušaja izgradnje vlastite infrastrukture umjetne inteligencije u trenutku u kojem EU nastoji smanjiti ovisnost o tehnološkim rješenjima iz SAD-a i Kine.