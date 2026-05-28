Nova Xiaomijeva T serija puna je novosti: Od kamera i baterije do zaslona i brige za zdravlje

Xiaomi je iskoristio fotogeničnost Beča kako bi predstavio dva telefona kojima je upravo snimanje fotografija i videa glavni adut i to zahvaljujući suradnji s poznatom Leicom.

Na samom početku potpredsjednica Xiaomi Group, Xu Fei predstavila je dosadašnje Xiaomijeve rezultate, istaknula kako su do sad prodali više od 655 tisuća električnih automobila u samo 24 mjeseca, ali i najavila neke novosti iz Xiaomija. Tako će Xiaomi po prvi put nastupiti na sajmu IFA, koji se početkom rujna održava u Berlinu. Također, najavila je i da će Xiaomi u sljedeće tri godine uložiti više od 7,4 milijardi eura u istraživanje i razvoj umjetne inteligencije. 'Želimo stvoriti bolje korisničko iskustvo', istaknula je Fei dodavši kako žele da iskustvo korištenja umjetne inteligencije bude intuitivno, jednostavno i besprijekorno. Naravno, dio razvoja umjetne inteligencije, odnosi se i na korištenje umjetne inteligencije u novim Xiaomijevim pametnim telefonima.

Xiaomi 17T serija - pregršt novosti Međunarodna publika napokon je uživo mogla vidjeti dva uređaja iz serije T koji po prvi put dolaze u dvije veličine - Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Kako je istaknuto na samom predstavljanju, Xiaomi 17T serija dolazi u kombinaciji s naprednom Leica 5x telefoto kamerom i zaslonom koji se brine o zdravlju očiju korisnika, a važno je istaknuti i baterije koje su po prvi put dosegnule kapacitet od 7000mAh u ovoj seriji.

Kako se moglo čuti na predstavljanju, Xiaomi 17T serija dolazi sa sustavom od tri kamere koji predvodi glavna 50MP kamera s ultra velikim 1/1.31-inčnim senzorom u Xiaomi 17T Pro i 1/1.55-inčnim senzorom u Xiaomi 17T. Oba kombiniraju Leicin UltraPure optički dizajn s 1G + 6P hibridnom Leica Summilux strukturom leće. Po prvi puta, Xiaomi 17T serija koristi Leica 5x telefoto kameru u oba modela u seriji, čime omogućuje korisnicima stvaranje 50MP snimke s OIS-om i nevjerojatnim rasponom te do 10x optičkim i do 120x AI Ultra zoomom. Xiaomi 17T Pro dolazi i s prvim 4K 60fps filmskim načinom snimanja na Xiaomijevim telefonima, za prirodno zamućenje pozadine, a specijalizirani načini snimanja poput Pozornice (Stage) ili Vatrometa (Fireworks) dodatno poboljšavaju performanse u uvjetima kompleksnog osvjetljenja.

Još jedan 'prvi' za Xiaomi 17T je uvođenje Leica trenutaka uživo (Live Moment), koji snima nekoliko sekundi prije pritiska na okidač i tako stvara ne samo fotografiju, već i kratki video iz kojeg možete uhvatiti inače neuhvatljive trenutke poput izraza lica. Leica Live Portrait u Portrait modu dodaje prirodni efekt zamućenja (bokeh effect) koji pojačava razdvajanje subjekta i istovremeno zadržavanje fluidnosti pokreta. Snimanje uživo (Live cinematography) na Xiaomi 17T Pro donosi dodatne kreativne mogućnosti s Ultra-HD Live Moment u 4K, kao i s besprijekornim zoom efektom s pomoću Freestyle ili Portrait Live cinematography.

Kako nam je bilo družiti se s ovim uređajima, možete pročitati u recenziji. Inteligentna briga za zdravlje očiju Kako bi te fotografije zaista izgledale dobro i na samom zaslonu pametnog telefona brine se 1.5K AMOLED zaslon (6,83 inča u Pro verziji, 6,59 inča u osnovnoj verziji) s vršnom svjetlinom od 3500-nita. Za one koji koriste telefon i u mrklom mraku Xiaomi je hardverski osigurao minimum osvjetljenja od 1-nit za bolju vidljivost. Frekvencija osvježavanja od 144Hz u Pro verziji, odnosno 120 u osnovnoj olakšat će korištenje i učiniti gledanje u zaslon ugodnijim. U Xiaomiju ističu kako su posebnu pozornost posvetili potrebama korisnika i u zaslone 17T serije ugradili tehnologiju koja se brine za zdravlje očiju - Xiaomi Vision Care. Tako se zaslon automatski prilagođava uvjetima ambijentalnog osvjetljenja i upravlja plavim svjetlom, treperenjem i zamućivanjem pokreta kako korištenje ostalo ugodno cijeli dan. Treba istaknuti kako su ove inovacije Xiaomi 17T seriji donijele četverostruki TÜV Rheinland certifikat za brigu o zdravlju očiju i prvi Xiaomijev certifikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care. Snaga i performanse bez kompromisa Napredna kamera i vizualna iskustva u Xiaomi 17T Series ne bi bili mogući bez snažnih performansi. Kako je istaknuto na predstavljanju, oba modela dolaze sa silicij-ugljičnom baterijom sljedeće generacije koja osigurava višu gustoću energije, a istovremeno zadržava dugotrajne performanse. Baterija od 7000mAh u Xiaomi 17T Pro je najveća u Xiaomijevim pametnim telefonima na međunarodnim tržištima, a trebala bi osigurati gotovo dva dana cjelodnevnog korištenja, čak i kod zahtjevnih korisnika. S druge strane Xiaomi 17T dolazi s nešto manjom baterijom od 6500mAh, ali ništa manjom izdržljivosti. Oba uređaja u europskoj verziji dolaze bez punjača u kutiji, no u Xiaomiju ističu kako su dizajnirani za rad i s punjačima drugih proizvođača. Pro podržava 100W žičano HyperCharge i 50W bežično HyperCharge punjenje, a temeljna verzija 67W HyperCharge. Cijeli sustav kod Xiaomi 17T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9500, izgrađen na 3nm procesoru, dok je kod Xiaomi 17T za to odgovoran MediaTek Dimensity 8500-Ultra na 4nm arhitekturi. Oba nude velik napredak u CPU, GPU i AI performansama u odnosu na prethodne verzije i omogućavaju glatku responzivnost tijekom zahtjevnih zadataka i multitaskinga. 'Google i Xiaomi surađuju od ranih dana Androida. Gemini nije samo još jedna AI aplikacija na Xiaomi 17T. Dobivate i pristup Gemini 3.5 Flash modelu', istaknula je Erin Pettigrew iz Google Geminija te predstavila novi Gemini Omnia model koji omogućuje stvaranje videa na temelju nekoliko fotografija i tekstualnog promta. Osim toga, Xiaomi 17T serija dolazi s novim Xiaomi Hyper AI koji omogućava AI Dynamic Wallpaper (dinamično animiranu pozadinu), AI Translate Conversation (prevođenje razgovora uživo) i AI Writing (potpora AI pisanju). Također, najavljeno je kako će Xiaomijevi uređaji podržavati direktnu razmjenu datoteka s iPhone uređajima kroz AirDrop. Intenzivno korištenje povećava temperaturu u samom uređaju pa je Xiaomi osmislio 3D IceLoop System za napredno upravljanje hlađenjem kroz učinkovito razdvajanje pare i tekućine. Brzo odvođenje topline od jezgrenog čipseta povećava održivost i osigurava da uređaj ostaje ugodan za držanje u ruci, čak i u uvjetima najvećeg opterećenja. Cijena i dostupnost Xiaomi 17T Pro bit će u Hrvatskoj dostupan u tri boje i u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB po cijeni od 999 eura, dok Xiaomi 17T dolazi u tri boje i u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB po cijeni od 799 eura. Kupci će prilikom kupovine dobiti i tromjesečni pristup Google AI Pro paketu s proširenim pristupom Google AI uslugama i 5 TB prostora u oblaku te tromjesečni pristup YouTube Premium usluzi za gledanje bez oglasa i preuzimanje sadržaja za izvanmrežno gledanje. Ali to nije sve...

Osim pametnih telefona, Xiaomi je predstavio i Xiaomi Watch S5 koji dolazi s 1,48-inčnim AMOLED zaslonom. Dolazi u plavoj i zelenoj boji (Jungle green) s duljim trajanjem baterije do 21 dan. Donosi nove sportske značajke, bolje praćenje lokacije i zdravlja poput dual-band GNSS, ali i offline navigacija što znači da se mape i rute mogu preuzeti na sam sat. Nadograđen je senzor za praćenje rada srca za točnost od 98,4%. Predstavljen je i Passion mode, za praćenje zdravstvenih značajki tijekom navijanja. Cijena kreće od 179,99 eura ovisno o verziji.

Xiaomi Smart Band 10 Pro debeo je samo 9,7 milimetara te teži tek 21,6 grama. 1,74-inča velik AMOLED ekran i baterija koja traje do 21 dan. Donosi veći broj sportskih i zdravstvenih značajki, kao što je praćenje trčanja, praćenje sna, menstrualni kalendar. Dolazi i u izdanju s keramičkim kućištem. Cijene se kreću od 79,90 eura.

Xiaomi Buds 6 bežične slušalice dolaze s blago zaobljenim oblikom kako bi bolje pristajale u ušima. Imaju tri mikrofona i AI smanjenje buke kako bi se mogli obavljati pozive i u bučnim prostorima. Cijena se kreće od 119,90 eura.