Nova Xiaomijeva T serija puna je novosti: Od kamera i baterije do zaslona i brige za zdravlje

Xiaomi je iskoristio fotogeničnost Beča kako bi predstavio dva telefona kojima je upravo snimanje fotografija i videa glavni adut i to zahvaljujući suradnji s poznatom Leicom.
Na samom početku potpredsjednica Xiaomi Group, Xu Fei predstavila je dosadašnje Xiaomijeve rezultate, istaknula kako su do sad prodali više od 655 tisuća električnih automobila u samo 24 mjeseca, ali i najavila neke novosti iz Xiaomija. Tako će Xiaomi po prvi put nastupiti na sajmu IFA, koji se početkom rujna održava u Berlinu. Također, najavila je i da će Xiaomi u sljedeće tri godine uložiti više od 7,4 milijardi eura u istraživanje i razvoj umjetne inteligencije.
'Želimo stvoriti bolje korisničko iskustvo', istaknula je Fei dodavši kako žele da iskustvo korištenja umjetne inteligencije bude intuitivno, jednostavno i besprijekorno. Naravno, dio razvoja umjetne inteligencije, odnosi se i na korištenje umjetne inteligencije u novim Xiaomijevim pametnim telefonima.
Xiaomi 17T serija - pregršt novosti
Međunarodna publika napokon je uživo mogla vidjeti dva uređaja iz serije T koji po prvi put dolaze u dvije veličine - Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Kako je istaknuto na samom predstavljanju, Xiaomi 17T serija dolazi u kombinaciji s naprednom Leica 5x telefoto kamerom i zaslonom koji se brine o zdravlju očiju korisnika, a važno je istaknuti i baterije koje su po prvi put dosegnule kapacitet od 7000mAh u ovoj seriji.
Kako se moglo čuti na predstavljanju, Xiaomi 17T serija dolazi sa sustavom od tri kamere koji predvodi glavna 50MP kamera s ultra velikim 1/1.31-inčnim senzorom u Xiaomi 17T Pro i 1/1.55-inčnim senzorom u Xiaomi 17T. Oba kombiniraju Leicin UltraPure optički dizajn s 1G + 6P hibridnom Leica Summilux strukturom leće. Po prvi puta, Xiaomi 17T serija koristi Leica 5x telefoto kameru u oba modela u seriji, čime omogućuje korisnicima stvaranje 50MP snimke s OIS-om i nevjerojatnim rasponom te do 10x optičkim i do 120x AI Ultra zoomom. Xiaomi 17T Pro dolazi i s prvim 4K 60fps filmskim načinom snimanja na Xiaomijevim telefonima, za prirodno zamućenje pozadine, a specijalizirani načini snimanja poput Pozornice (Stage) ili Vatrometa (Fireworks) dodatno poboljšavaju performanse u uvjetima kompleksnog osvjetljenja.
Još jedan 'prvi' za Xiaomi 17T je uvođenje Leica trenutaka uživo (Live Moment), koji snima nekoliko sekundi prije pritiska na okidač i tako stvara ne samo fotografiju, već i kratki video iz kojeg možete uhvatiti inače neuhvatljive trenutke poput izraza lica. Leica Live Portrait u Portrait modu dodaje prirodni efekt zamućenja (bokeh effect) koji pojačava razdvajanje subjekta i istovremeno zadržavanje fluidnosti pokreta.
Snimanje uživo (Live cinematography) na Xiaomi 17T Pro donosi dodatne kreativne mogućnosti s Ultra-HD Live Moment u 4K, kao i s besprijekornim zoom efektom s pomoću Freestyle ili Portrait Live cinematography.
Kako nam je bilo družiti se s ovim uređajima, možete pročitati u recenziji.
Inteligentna briga za zdravlje očiju
Kako bi te fotografije zaista izgledale dobro i na samom zaslonu pametnog telefona brine se 1.5K AMOLED zaslon (6,83 inča u Pro verziji, 6,59 inča u osnovnoj verziji) s vršnom svjetlinom od 3500-nita. Za one koji koriste telefon i u mrklom mraku Xiaomi je hardverski osigurao minimum osvjetljenja od 1-nit za bolju vidljivost. Frekvencija osvježavanja od 144Hz u Pro verziji, odnosno 120 u osnovnoj olakšat će korištenje i učiniti gledanje u zaslon ugodnijim.
U Xiaomiju ističu kako su posebnu pozornost posvetili potrebama korisnika i u zaslone 17T serije ugradili tehnologiju koja se brine za zdravlje očiju - Xiaomi Vision Care. Tako se zaslon automatski prilagođava uvjetima ambijentalnog osvjetljenja i upravlja plavim svjetlom, treperenjem i zamućivanjem pokreta kako korištenje ostalo ugodno cijeli dan. Treba istaknuti kako su ove inovacije Xiaomi 17T seriji donijele četverostruki TÜV Rheinland certifikat za brigu o zdravlju očiju i prvi Xiaomijev certifikat TÜV Rheinland Intelligent Eye Care.
Snaga i performanse bez kompromisa
Napredna kamera i vizualna iskustva u Xiaomi 17T Series ne bi bili mogući bez snažnih performansi. Kako je istaknuto na predstavljanju, oba modela dolaze sa silicij-ugljičnom baterijom sljedeće generacije koja osigurava višu gustoću energije, a istovremeno zadržava dugotrajne performanse.
Baterija od 7000mAh u Xiaomi 17T Pro je najveća u Xiaomijevim pametnim telefonima na međunarodnim tržištima, a trebala bi osigurati gotovo dva dana cjelodnevnog korištenja, čak i kod zahtjevnih korisnika. S druge strane Xiaomi 17T dolazi s nešto manjom baterijom od 6500mAh, ali ništa manjom izdržljivosti. Oba uređaja u europskoj verziji dolaze bez punjača u kutiji, no u Xiaomiju ističu kako su dizajnirani za rad i s punjačima drugih proizvođača. Pro podržava 100W žičano HyperCharge i 50W bežično HyperCharge punjenje, a temeljna verzija 67W HyperCharge.
Cijeli sustav kod Xiaomi 17T Pro pokreće MediaTek Dimensity 9500, izgrađen na 3nm procesoru, dok je kod Xiaomi 17T za to odgovoran MediaTek Dimensity 8500-Ultra na 4nm arhitekturi. Oba nude velik napredak u CPU, GPU i AI performansama u odnosu na prethodne verzije i omogućavaju glatku responzivnost tijekom zahtjevnih zadataka i multitaskinga.
'Google i Xiaomi surađuju od ranih dana Androida. Gemini nije samo još jedna AI aplikacija na Xiaomi 17T. Dobivate i pristup Gemini 3.5 Flash modelu', istaknula je Erin Pettigrew iz Google Geminija te predstavila novi Gemini Omnia model koji omogućuje stvaranje videa na temelju nekoliko fotografija i tekstualnog promta.
Osim toga, Xiaomi 17T serija dolazi s novim Xiaomi Hyper AI koji omogućava AI Dynamic Wallpaper (dinamično animiranu pozadinu), AI Translate Conversation (prevođenje razgovora uživo) i AI Writing (potpora AI pisanju).
Također, najavljeno je kako će Xiaomijevi uređaji podržavati direktnu razmjenu datoteka s iPhone uređajima kroz AirDrop.
Intenzivno korištenje povećava temperaturu u samom uređaju pa je Xiaomi osmislio 3D IceLoop System za napredno upravljanje hlađenjem kroz učinkovito razdvajanje pare i tekućine. Brzo odvođenje topline od jezgrenog čipseta povećava održivost i osigurava da uređaj ostaje ugodan za držanje u ruci, čak i u uvjetima najvećeg opterećenja.
Cijena i dostupnost
Xiaomi 17T Pro bit će u Hrvatskoj dostupan u tri boje i u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB po cijeni od 999 eura, dok Xiaomi 17T dolazi u tri boje i u memorijskoj konfiguraciji 12 + 512 GB po cijeni od 799 eura. Kupci će prilikom kupovine dobiti i tromjesečni pristup Google AI Pro paketu s proširenim pristupom Google AI uslugama i 5 TB prostora u oblaku te tromjesečni pristup YouTube Premium usluzi za gledanje bez oglasa i preuzimanje sadržaja za izvanmrežno gledanje.
Ali to nije sve...
Osim pametnih telefona, Xiaomi je predstavio i Xiaomi Watch S5 koji dolazi s 1,48-inčnim AMOLED zaslonom. Dolazi u plavoj i zelenoj boji (Jungle green) s duljim trajanjem baterije do 21 dan. Donosi nove sportske značajke, bolje praćenje lokacije i zdravlja poput dual-band GNSS, ali i offline navigacija što znači da se mape i rute mogu preuzeti na sam sat. Nadograđen je senzor za praćenje rada srca za točnost od 98,4%. Predstavljen je i Passion mode, za praćenje zdravstvenih značajki tijekom navijanja. Cijena kreće od 179,99 eura ovisno o verziji.
Xiaomi Smart Band 10 Pro debeo je samo 9,7 milimetara te teži tek 21,6 grama. 1,74-inča velik AMOLED ekran i baterija koja traje do 21 dan. Donosi veći broj sportskih i zdravstvenih značajki, kao što je praćenje trčanja, praćenje sna, menstrualni kalendar. Dolazi i u izdanju s keramičkim kućištem. Cijene se kreću od 79,90 eura.
Xiaomi Buds 6 bežične slušalice dolaze s blago zaobljenim oblikom kako bi bolje pristajale u ušima. Imaju tri mikrofona i AI smanjenje buke kako bi se mogli obavljati pozive i u bučnim prostorima. Cijena se kreće od 119,90 eura.
Xiaomi Sound Play kompaktni je bežični zvučnik koji je gotovo jednako velik kako Xiaomi 17T. Opremljen je Infinity mirror lightom te ambijentalnim svjetlom, a može se spojiti na do 100 uređaja istovremeno. Bit će dostupan po cijeni od 49,90 eura.