Iranske kripto tvrtke na udaru američkih sankcija: Evo što znamo o njima

'Strane financijske institucije i pojedinci koji se bave određenim transakcijama s tvrtkama također bi se mogli suočiti sa sankcijama', priopćilo je ministarstvo.

Radi se o četiri financijska subjekta - Nobitex, Bitpin, Ramzinex i Wallex - koji koriste kriptovalute za digitalnu razmjenu imovine, direktoru Nobitexa te tri suosnivača.

Sankcije su postale ključna točka spoticanja u tekućim mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana. Američki državni tajnik Marco Rubio ranije je rekao da neće ublažiti sankcije Teheranu ako ponovno otvori Hormuški tjesnac, naglašavajući da je njihov nuklearni program doveo do tih mjera.

Nove sankcije objavljene su usred aktualnih diplomatskih napora o okončanju američkog rata s Iranom, koji do sada nisu uspjeli postići dogovor.

Američko Ministarstvo financija optužilo je Nobitex za 'olakšavanje plaćanja povezanih s iranskim terorističkim aktivnostima, pokušajima izbjegavanja sankcija i transakcijama povezanim s Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), uključujući aktivnosti povezane s akterima ransomwarea povezanim s IRGC-om'.

'Nobitex je također pomogao Središnjoj banci Irana da pristupi stotinama milijuna dolara u stablecoinima koji se koriste za podupiranje pada vrijednosti iranskog rijala, a istovremeno je omogućio insajderima režima pristup međunarodnim burzama digitalne imovine i izbjegavanje sankcija u više jurisdikcija', priopćilo je Ministarstvo u priopćenju za javnost. 'Nakon početka američkih borbenih operacija u Iranu, Nobitex je odigrao ulogu u zaštiti i premještanju imovine i sredstava iz Irana kako bi zaštitio bogatstvo režima unatoč prekidima interneta.'