Trump pozvao direktora Intela da odstupi: 'Nema drugog rješenja za ovaj problem'

"Nema drugog rješenja za ovaj problem", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social, nakon čegu se vrijednost dionica Intela snizila za gotovo pet posto prije otvaranja tržišta.

Do poteza je došlo dan nakon što je Reuters izvijestio da je republikanski senator Tom Cotton poslao pismo čelniku upravnog odbora Intela o Tanovim vezama s kineskim firmama i nedavnom kaznenom postupku koji je uključivao njegovu bivšu tvrtku Cadence Design.

Reuters je u travnju objavio da je Tan, samostalno ili preko fondova koje je osnovao ili njima upravlja, uložio novac u stotine kineskih kompanija, od kojih su neke povezane s kineskom vojskom. Direktor Intela je uložio najmanje 200 milijuna dolara u stotine kineskih tvrtki u području inteligentnih proizvodnih sustava i proizvodnji čipova između ožujka 2012. i prosinca 2024., utvrdio je Reuters.