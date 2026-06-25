Apple podigao cijene MacBooka i iPada: 'Pokušali smo zaštititi kupce, ali...'

Poskupljenja nisu zaobišla ni druge uređaje iz Appleove ponude. Cijena Apple TV-a porasla je sa 129 na 199 dolara, slušalice Vision Pro sada stoje 3699 dolara, odnosno 200 dolara više nego prije, a pametni zvučnik HomePod poskupio je s 299 na 349 dolara, piše CNN.

Nove cijene stupile su na snagu odmah i već su vidljive u Appleovoj internetskoj trgovini. Ulazni model prijenosnog računala MacBook Neo sada stoji 699 dolara, što je 100 dolara više nego dosad. Poskupio je i najpovoljniji iPad, čija je cijena porasla s 349 na 449 dolara, dok je iPad Mini skuplji za 100 dolara i sada stoji 599 dolara.

Iz Applea navode kako je eksplozivan rast broja podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju izazvao iznimno veliku potražnju za memorijskim i podatkovnim čipovima. 'Nikada dosad nismo svjedočili tako velikom i tako brzom rastu cijena komponenti', poručili su iz tvrtke. Dodaju kako su nastojali zaštititi kupce od rasta troškova, no situacija je postala neodrživa.

'Došli smo do točke kada moramo početi podizati cijene dijela proizvoda, uključujući i današnja poskupljenja iPada i Mac računala. Znamo da to nije vijest koju će kupci rado čuti i intenzivno radimo na pronalasku rješenja', priopćio je glasnogovornik tvrtke.

Na vijest o poskupljenjima negativno je reagiralo i tržište. Dionice Applea pale su u četvrtak prijepodne za 4,5 posto te su na putu prema najvećem jednodnevnom padu u posljednja četiri mjeseca.

Izvršni direktor Applea Tim Cook još je prošlog tjedna upozorio da su poskupljenja neizbježna zbog nestašice memorijskih čipova. Potražnja za njima snažno raste zbog ubrzane izgradnje podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju diljem svijeta, što je već donijelo rekordne rezultate proizvođačima čipova poput Microna.

Unatoč rastu troškova, Apple zasad nije povećao cijene iPhonea i AirPodsa.