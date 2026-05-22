Dobili mail koji je izgledao kao službena obavijest banke, ostali bez više tisuća eura

Primorsko-goranska policija zaprimila je prijavu te istražuje još jedan slučaj phishing prijevare kojom je, nakon lažne obavijesti i lažnog poziva iz banke, delnička tvrtka oštećena za više tisuća eura
Iz Policijske uprave primorsko-goranske izvijestili su u petak da je policija zaprimila prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu tvrtke s delničkog područja.
Prema dosad utvrđenom, odgovorna osoba tvrtke iz Delnica zaprimila je poruku elektroničke pošte koja je izgledala kao službena obavijest banke o potrebi ažuriranja podataka i sigurnosne provjere korisničkog računa.
Nakon otvaranja poveznice iz poruke i unosa traženih podataka, oštećena osoba primila je telefonski poziv osobe koja se predstavila kao djelatnik banke te je pod izlikom dodatne sigurnosne provjere navodila oštećenu osobu na daljnje radnje.
Nakon toga je s računa tvrtke obavljen neovlašten prijenos sredstava, a tvrtka je oštećena za više tisuća eura.
Policija ponovno upozorava građane i poslovne subjekte na povećan oprez pri korištenju internetskog i mobilnog bankarstva jer su pokušaji phishing prijevara sve učestaliji.