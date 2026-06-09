NASA predstavila posadu Artemisa III i najavila: 'Vraćamo se na Mjesec'

Misija Artemis III trebala bi biti sljedeći korak u povratku čovjeka na Mjesec. No, prije slijetanja, bit će potrebno obaviti brojna testiranja kako bi se mogla uspostaviti i prva trajnija baza

Američka svemirska agencija NASA predstavila je četveročlanu posadu misije Artemis III, koja bi trebala biti sljedeći korak u povratku čovjeka na Mjesec, ali i dio plana za uspostavljanje dugoročnog ljudskog prisustva izvan Zemlje. Posadu čine zapovjednik misije Randy Bresnik, pilot Luca Parmitano te specijalisti Andre Douglas i Frank Rubio. Svi su Amerikanci osim Parmitana koji dolazi iz Italije, piše Yahoo News. Zamjenski član posade bit će Bob Hines, koji je nedavno bio pilot NASA-inog SpaceX Crew4.

Administrator NASA-e Jared Isaacman poručio je da je riječ o misiji koja će nastaviti zamah stvoren uspješnim letom Artemisa II i otvoriti novo poglavlje američkog istraživanja svemira. "Vraćamo se na Mjesec", rekao je Isaacman, dodajući da je krajnji cilj programa izgradnja trajne lunarne baze i stvaranje temelja za buduće ljudske misije na Mars.



INTRODUCING: ARTEMIS III



Commander, Randy Bresnik 🇺🇸

Pilot, Luca Parmitano 🇮🇹

Mission Specialist 1, Frank Rubio 🇺🇸

Mission Specialist 2, Andre Douglas 🇺🇸@NASASpaceflight pic.twitter.com/s6M8jCeN11 — Ryan Caton (@dpoddolphinpro) June 9, 2026

Izmijenjeni planovi On je zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, međunarodnim partnerima i svemirskim agencijama koje sudjeluju u programu Artemis, istaknuvši da je riječ o zajedničkom poduhvatu koji prelazi nacionalne granice. "Artemis II nam je ponovo pokazao Mjesec", rekao je Isaacman, ocijenivši da je prethodna misija obnovila globalni interes za istraživanje svemira. Iako je prvobitno bilo planirano da Artemis III bude prva misija programa koja će vratiti astronaute na površinu Mjeseca, NASA je početkom godine izmijenila planove. Umjesto slijetanja, misija će biti fokusirana na testiranje ključnih tehnologija u Zemljinoj orbiti koje će biti neophodne za buduće lunarne ekspedicije. "Posado Artemis III, želimo vam sretan put. Nosite plamen istraživanja i snove milijuna ljudi", rekao je administrator NASA-e.