NASA predstavila posadu Artemisa III i najavila: 'Vraćamo se na Mjesec'

Misija Artemis III trebala bi biti sljedeći korak u povratku čovjeka na Mjesec. No, prije slijetanja, bit će potrebno obaviti brojna testiranja kako bi se mogla uspostaviti i prva trajnija baza
Američka svemirska agencija NASA predstavila je četveročlanu posadu misije Artemis III, koja bi trebala biti sljedeći korak u povratku čovjeka na Mjesec, ali i dio plana za uspostavljanje dugoročnog ljudskog prisustva izvan Zemlje.
Posadu čine zapovjednik misije Randy Bresnik, pilot Luca Parmitano te specijalisti Andre Douglas i Frank Rubio. Svi su Amerikanci osim Parmitana koji dolazi iz Italije, piše Yahoo News. Zamjenski član posade bit će Bob Hines, koji je nedavno bio pilot NASA-inog SpaceX Crew4.
Administrator NASA-e Jared Isaacman poručio je da je riječ o misiji koja će nastaviti zamah stvoren uspješnim letom Artemisa II i otvoriti novo poglavlje američkog istraživanja svemira.
"Vraćamo se na Mjesec", rekao je Isaacman, dodajući da je krajnji cilj programa izgradnja trajne lunarne baze i stvaranje temelja za buduće ljudske misije na Mars.
Izmijenjeni planovi
On je zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, međunarodnim partnerima i svemirskim agencijama koje sudjeluju u programu Artemis, istaknuvši da je riječ o zajedničkom poduhvatu koji prelazi nacionalne granice.
"Artemis II nam je ponovo pokazao Mjesec", rekao je Isaacman, ocijenivši da je prethodna misija obnovila globalni interes za istraživanje svemira.
Iako je prvobitno bilo planirano da Artemis III bude prva misija programa koja će vratiti astronaute na površinu Mjeseca, NASA je početkom godine izmijenila planove. Umjesto slijetanja, misija će biti fokusirana na testiranje ključnih tehnologija u Zemljinoj orbiti koje će biti neophodne za buduće lunarne ekspedicije.
"Posado Artemis III, želimo vam sretan put. Nosite plamen istraživanja i snove milijuna ljudi", rekao je administrator NASA-e.
Čovjek na Mjesecu već 2028.?
Tijekom leta planiranog za 2027. godinu, astronauti će u kapsuli Orion, lansiranoj raketom Space Launch System (SLS), izvesti niz manevara spajanja i razdvajanja s komercijalnim svemirskim letjelicama koje razvijaju kompanije SpaceX i Blue Origin. Cilj je provjeriti sigurnost sustava za pristajanje, komunikaciju, navigaciju i održavanje života prije nego što NASA pošalje ljude na Mjesec.
U misiji će biti testirana i nova generacija svemirskih odijela kompanije Axiom Space, koja bi se, ako sve prođe u redu, trebala koristiti u šetnjama Mjesecom.
Artemis III predstavlja važnu etapu u širem programu Artemis, čiji je cilj uspostavljanje održivog ljudskog prisustva na južnom polu Mjeseca. Stručnjaci vjeruju da se u trajno zasjenjenim kraterima tog područja nalaze značajne količine leda, koji bi u budućnosti mogao služiti za proizvodnju pitke vode, kisika i raketnog goriva.
Prvo slijetanje astronauta na Mjesec u okviru programa Artemis predviđeno je za misiju Artemis IV 2028. godine. No, nije izvjesno da bi se to zaista moglo i dogoditi, jer bi i ta misija mogla biti ograničena samo na pristajanje na svemirsku stanicu "Lunar Gateway" koja kruži oko Mjeseca i testiranje mogućnosti dugoročnog boravka u lunarnoj orbiti.