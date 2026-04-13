Znanstveni iskorak: AI samostalno riješio matematički problem star više od 10 godina

Sustav se temelji na kombinaciji više modela umjetne inteligencije , a ključnu ulogu imaju dva povezana AI agenta: jedan generira ideje i matematičke hipoteze na temelju dostupne literature (Rethlas) dok drugi provodi strogu formalnu provjeru i potvrđuje točnost dokaza (Archon).

Kako ističu u svom radu, pripremljenom za objavu , riječ je o problemu koji je 2014. godine postavio američki matematičar sa Sveučilišta Iowa, Dan Anderson , a postao je poznat kao Andersonova pretpostavka . Problem proizlazi iz područja komutativne algebre, a do sada nije imao potpuno razjašnjen dokaz. Novi sustav uspio je u svega nekoliko sati doći do rješenja i pritom generirati formalni matematički dokaz.

Za razliku od ranijih pristupa, koji su se oslanjali na ljudsko vođenje ili ograničene zadatke, ovaj sustav može samostalno formulirati problem, razviti rješenje i verificirati ga bez dodatne intervencije istraživača.

'Rethlas oponaša tijek rada matematičara kombinirajući njihove zaključke s našim tražilicom teorema, Matlas, da bi istražio strategije rješenja i konstruirao kandidate za dokaze. Archon, opremljen našom formalnom tražilicom teorema LeanSearch, prevodi neformalne argumente u formalizirane projekte u Leanu 4 putem strukturirane dekompozicije zadataka, iterativnog usavršavanja i automatizirane sinteze dokaza, osiguravajući strojno provjerljivu ispravnost. Koristeći ovaj okvir, automatski rješavamo otvoreni problem u komutativnoj algebri i formalno provjeravamo dokaz u Leanu 4 bez ikakvog ljudskog sudjelovanja', pojasnili su u radu kineski znanstvenici.

Rezultati su objavljeni na platformi arXiv i zasad nisu prošli stručnu recenziju, što znači da će ih znanstvena zajednica još trebati provjeriti. Unatoč tome, istraživači ističu da ovaj primjer pokazuje potencijal umjetne inteligencije za rješavanje i automatizaciju složenih znanstvenih zadataka.

Razvoj velikih jezičnih modela i sustava za formalno dokazivanje posljednjih godina znatno je napredovao, pa umjetna inteligencija sve češće prelazi s rješavanja školskih zadataka na probleme istraživačke razine. Ovaj slučaj potvrđuje trend sve veće njezine uloge u matematici i drugim znanstvenim disciplinama.