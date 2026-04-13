NAPAD U ZORU

Mladić bacio Molotovljev koktel na kuću Sama Altmana

Miroslav Wranka

13.04.2026 u 10:47

Sam Altman Izvor: Profimedia / Autor: Florian Gaertner / imago stock&people / Profimedia
Policajci su došli u rezidenciju šefa OpenAI-a u North Beachu u SAD-u nakon što je bačena 'zapaljiva razorna naprava' na njegov dom oko četiri sata ujutro

Muškarac je uhićen zbog navodnog bacanja Molotovljevog koktela na kuću glavnog izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana i prijetnji da će zapaliti sjedište te tvrtke za umjetnu inteligenciju u San Franciscu.

U napadu nitko nije ozlijeđen.

vezane vijesti

Prema objavi na X-u policijske uprave San Francisca, policajci su došli u Altmanovu rezidenciju u North Beachu nakon što je osumnjičenik bacio 'zapaljivu razornu napravu' na njegov dom oko četiri sata ujutro.

Naprava je izazvala požar na vanjskim vratima, a osumnjičenik je pobjegao pješice.

Otprilike sat vremena kasnije policajci su reagirali na prijavu da muškarac prijeti podmetanjem požara u uredu te tvrtke za umjetnu inteligenciju, prepoznavši ga kao osumnjičenika i za napad na Altmanov dom.

Uhitili su neimenovanog 20-godišnjaka, protiv kojeg optužnica još nije podignuta. U objavi na svom blogu Altman se osvrnuo na napad i podijelio fotografiju obitelji, napisavši da je 'podcijenio moć riječi i narativa'.

Zadnjih nekoliko godina je opisao kao 'izuzetno intenzivne, kaotične i pod velikim pritiskom' te pozvao na deeskalaciju 'retorike i taktika' u industriji umjetne inteligencije.

Vrijeme kontroverzi

'Mnoge kritike naše industrije dolaze iz iskrene zabrinutosti zbog nevjerojatno visokih uloga ove tehnologije. To je sasvim opravdano i pozdravljamo kritike i raspravu u dobroj vjeri. Suosjećam s antitehnološkim osjećajima i očito je to da tehnologija nije uvijek dobra za svakoga. Ali općenito vjerujem da tehnološki napredak može učiniti budućnost nevjerojatno dobrom za vašu i moju obitelj', napisao je Altman.

Sam Altman, OpenAI
Sam Altman, OpenAI Izvor: EPA / Autor: RAJAT GUPTA

Incident se dogodio u dosta kontroverzno vrijeme za Altmana i OpenAI. U veljači se tvrtka suočila s kritikama zbog sklapanja sporazuma s američkim Ministarstvom obrane nakon što je Pentagon prekinuo veze s konkurentom u području umjetne inteligencije, tvrtkom Anthropic.

Aktivisti su u uredima obje tvrtke kredom pisali poruke koje su pozivale zaposlenike na protivljenje sporazumu. OpenAI i Anthropic bore se za prevlast na tržištu velikih jezičnih modela te se procjenjuje da te dvije tvrtke zajedno vrijede više od bilijun američkih dolara i obje bi ove godine mogle pokrenuti javne ponude dionica.

Elon Musk je tužio OpenAI i Altmana, tvrdeći da je izvršni direktor tvrtke 'uporno manipulirao' njime ne bi li ishodio donaciju 38 milijuna dolara uz obećanja da će OpenAI ostati neprofitna organizacija. Musk je bio suosnivač OpenAI-a s Altmanom 2015. godine, a u sklopu tužbe traži njegovu smjenu, piše CNBC.

vezane vijesti

preporučujemo

PRIJETIO I DRUGIMA

PRIJETIO I DRUGIMA

Napadač na Sama Altmana: 'Došao sam zapaliti i ubiti sve u OpenAI-ju'
PISMO ZUCKERBERGU

PISMO ZUCKERBERGU

Više od 70 organizacija traži da Meta hitno povuče tehnologiju prepoznavanja lica iz pametnih naočala
SIGURNOSNI INCIDENT

Hakerski napad na Booking.com, ukrali podatke o korisnicima

