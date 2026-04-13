Mladić bacio Molotovljev koktel na kuću Sama Altmana

Policajci su došli u rezidenciju šefa OpenAI-a u North Beachu u SAD-u nakon što je bačena 'zapaljiva razorna naprava' na njegov dom oko četiri sata ujutro
Muškarac je uhićen zbog navodnog bacanja Molotovljevog koktela na kuću glavnog izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana i prijetnji da će zapaliti sjedište te tvrtke za umjetnu inteligenciju u San Franciscu.
U napadu nitko nije ozlijeđen.
Prema objavi na X-u policijske uprave San Francisca, policajci su došli u Altmanovu rezidenciju u North Beachu nakon što je osumnjičenik bacio 'zapaljivu razornu napravu' na njegov dom oko četiri sata ujutro.
Naprava je izazvala požar na vanjskim vratima, a osumnjičenik je pobjegao pješice.
Otprilike sat vremena kasnije policajci su reagirali na prijavu da muškarac prijeti podmetanjem požara u uredu te tvrtke za umjetnu inteligenciju, prepoznavši ga kao osumnjičenika i za napad na Altmanov dom.
Uhitili su neimenovanog 20-godišnjaka, protiv kojeg optužnica još nije podignuta. U objavi na svom blogu Altman se osvrnuo na napad i podijelio fotografiju obitelji, napisavši da je 'podcijenio moć riječi i narativa'.
Zadnjih nekoliko godina je opisao kao 'izuzetno intenzivne, kaotične i pod velikim pritiskom' te pozvao na deeskalaciju 'retorike i taktika' u industriji umjetne inteligencije.
Vrijeme kontroverzi
'Mnoge kritike naše industrije dolaze iz iskrene zabrinutosti zbog nevjerojatno visokih uloga ove tehnologije. To je sasvim opravdano i pozdravljamo kritike i raspravu u dobroj vjeri. Suosjećam s antitehnološkim osjećajima i očito je to da tehnologija nije uvijek dobra za svakoga. Ali općenito vjerujem da tehnološki napredak može učiniti budućnost nevjerojatno dobrom za vašu i moju obitelj', napisao je Altman.
Incident se dogodio u dosta kontroverzno vrijeme za Altmana i OpenAI. U veljači se tvrtka suočila s kritikama zbog sklapanja sporazuma s američkim Ministarstvom obrane nakon što je Pentagon prekinuo veze s konkurentom u području umjetne inteligencije, tvrtkom Anthropic.
Aktivisti su u uredima obje tvrtke kredom pisali poruke koje su pozivale zaposlenike na protivljenje sporazumu. OpenAI i Anthropic bore se za prevlast na tržištu velikih jezičnih modela te se procjenjuje da te dvije tvrtke zajedno vrijede više od bilijun američkih dolara i obje bi ove godine mogle pokrenuti javne ponude dionica.
Elon Musk je tužio OpenAI i Altmana, tvrdeći da je izvršni direktor tvrtke 'uporno manipulirao' njime ne bi li ishodio donaciju 38 milijuna dolara uz obećanja da će OpenAI ostati neprofitna organizacija. Musk je bio suosnivač OpenAI-a s Altmanom 2015. godine, a u sklopu tužbe traži njegovu smjenu, piše CNBC.