Mladić bacio Molotovljev koktel na kuću Sama Altmana

Policajci su došli u rezidenciju šefa OpenAI-a u North Beachu u SAD-u nakon što je bačena 'zapaljiva razorna naprava' na njegov dom oko četiri sata ujutro

Muškarac je uhićen zbog navodnog bacanja Molotovljevog koktela na kuću glavnog izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana i prijetnji da će zapaliti sjedište te tvrtke za umjetnu inteligenciju u San Franciscu. U napadu nitko nije ozlijeđen.

Prema objavi na X-u policijske uprave San Francisca, policajci su došli u Altmanovu rezidenciju u North Beachu nakon što je osumnjičenik bacio 'zapaljivu razornu napravu' na njegov dom oko četiri sata ujutro. Naprava je izazvala požar na vanjskim vratima, a osumnjičenik je pobjegao pješice.

View our latest statement regarding an incident that occurred early this morning at a North Beach residence. Officers have made an arrest, and no injuries were reported as a result of this incident. pic.twitter.com/t4DsF31uxh — San Francisco Police (@SFPD) April 10, 2026

Otprilike sat vremena kasnije policajci su reagirali na prijavu da muškarac prijeti podmetanjem požara u uredu te tvrtke za umjetnu inteligenciju, prepoznavši ga kao osumnjičenika i za napad na Altmanov dom. Uhitili su neimenovanog 20-godišnjaka, protiv kojeg optužnica još nije podignuta. U objavi na svom blogu Altman se osvrnuo na napad i podijelio fotografiju obitelji, napisavši da je 'podcijenio moć riječi i narativa'. Zadnjih nekoliko godina je opisao kao 'izuzetno intenzivne, kaotične i pod velikim pritiskom' te pozvao na deeskalaciju 'retorike i taktika' u industriji umjetne inteligencije. Vrijeme kontroverzi 'Mnoge kritike naše industrije dolaze iz iskrene zabrinutosti zbog nevjerojatno visokih uloga ove tehnologije. To je sasvim opravdano i pozdravljamo kritike i raspravu u dobroj vjeri. Suosjećam s antitehnološkim osjećajima i očito je to da tehnologija nije uvijek dobra za svakoga. Ali općenito vjerujem da tehnološki napredak može učiniti budućnost nevjerojatno dobrom za vašu i moju obitelj', napisao je Altman.