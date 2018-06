Nabavite izvrsni Just Cause 3 za manje od 35 kuna

Ako spadate među obožavatelje sandbox igara kojima priča uvijek zauzima drugo mjesto u odnosu na živopisnu i zabavnu destrukciju, ovu priliku ne smijete propustiti

Just Cause 3 je izvrstan naslov kojeg smo svojevremeno i sami isprobali. Sulude situacije koje smo stvorili komičnom primjenom kuke na konopcu potaknule su nas da igru igramo desecima sati te ju samim time predložimo svima željnima dobrih akcijskih avantura i klišejiziranih ali komičnih radnji .

Puno toga za malo novca

Ako do danas niste zaigrali ovu Square Enixovu uspješnicu, sada je apsolutno najbolji trenutak - igra na Steamu košta 4.49 eura. Ako se osjećate rastrošno, možete ju kupiti i sa svim pripadajućim DLC-om za 6,74 eura.

Naravno, ako vam to nije dosta, možete ugrabiti i Just Cause 2 po cijeni od 2.99 ili izvorni Just Cause za svega 97 centi.