Musk postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo 600 milijardi dolara

Povećanje Muskove imovine potaknuto je nedavnom prodajom dionica Muskove svemirske tvrtke SpaceX. Forbes je koristio cijenu utvrđenu u transakcijama kako bi procijenio višu ukupnu vrijednost tvrtke, što je zauzvrat povećalo njegov izračun Muskovog udjela.

Samo nekoliko sati ranije, Forbes je Muskovu neto vrijednost procijenio na oko 500 milijardi dolara. Muskovo bogatstvo prvenstveno je vezano uz njegove udjele u proizvođaču električnih automobila Tesli i SpaceX-u.