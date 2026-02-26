Dinamo u infarktnoj utakmici ostao bez snage u produžetku i ispao iz Europe

Dinamo je poveo u 45. minuti golom Monsefa Bakrara , a Yira Sor je u 51. izjednačio na 1:1. Luka Stojković je iz penala u 57. minuti vratio goste u vodstvo, a čudesnim golom u 75. je izborio Dinamu produžetak. No, Junya Ito je u 101. smanjio na 2:3, Stojković je dvije minute kasnije dobio crveni karton, a Daan Heymans je u 114. postavio konačnih 3:3.

Momčad Marija Kovačevića je, unatoč brojnim izostancima, odigrala sjajnu utakmicu, ali je u produžetku ostala bez snage i nije uspjela napraviti jedan od najvećih preokreta u klupskoj povijesti.

Dinamo je sjajno ušao u susret i od prve minute je stisnuo domaćine. Tako je 8. minuti Miha Zajc skoro zabio iz slobodnjaka, u 17. je Bakrar na drugoj stativi promašio dobru šansu, a na drugoj strani je Livaković u 25. spasio siguran gol nakon pokušaja Heymansa.

Bruno Goda je u 30. minuti zatresao gredu, a Sor je u 34. izašao sam pred Livakovića, ali je tukao preko gola. I kad se činilo da će se na odmor bez golova, Dinamo je poveo. Bakrar, koji je stalno izluđivao domaćega golmana Lawala, natjerao ga je na pogrešku u 45. minuti, uzeo mu je loptu i iz jako teške pozicije pogodio prazan gol za 0:1.

Dinamo je tako na poluvrijeme otišao s vodstvom, ali je na startu drugog dijela doživio šok. Igrala se 51. minuta kad je Genk jeftino izigrao Dinamovu golmanu i Sor je rutinski zabio za 1:1.

No, Kovačevićeva momčad nije stala; nastavila je s napadima i u 57. minuti je Ito pokosio Stojkovića u šesnaestercu, a on je sam rutinski realizirao kazneni udarac za 1:2. Domaćini su nakon toga imali tri jako dobre situacije, ali je Livaković čudesno reagirao kod prilika Mirisole i Sora i skinuo je čiste zicere.

Dinamo je konačno anulirao prednost Genka u 75. minuti fenomenalnim golom Stojkovića. On je dobio loptu na desnoj strani, sjurio se prema šesnaestercu i strašnim udarcem s 20 metara u stilu Laminea Yamala pogodio za 1:3.

Kako se susret bližio kraju, Dinamovi igrači imali su sve manje snage, ali su mogli na kraju do potpunog preokreta da je netko bio na povratnoj lopti Lisice u 90. minuti.

U produžetku su gosti ostali bez snage, a u 100. minuti Varela je krivo dodao Mišiću, lopta je došla do Ita koji ju je uspio ugurati u gol za 2:3.

Tri minute kasnije Stojković je na centru ošamario protivnika i nakon intervencije VAR-a dobio crveni karton i u tom trenutku bilo je jasno da Dinamo neće proći. Genk je bez problema kontrolirao susret i nakon još jedne velike obrane Livakovića, koji je skinuo Biboutu, Heymans je u 115. minuti postavio konačnih 3:3.

Genk će u osmini finala igrati ili protiv Freiburga ili protiv Rome.