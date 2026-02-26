europska liga

Dinamo u infarktnoj utakmici ostao bez snage u produžetku i ispao iz Europe

Genk - Dinamo

Izvor: Pixsell  /  Autor: Johan Eyckens/Belga/PIXSELL
GENK
3:3
DINAMO
  • S. M.
  • Zadnja izmjena 26.02.2026 23:37
  • Objavljeno 26.02.2026 u 23:32
Reading

Dinamo je u nevjerojatnoj uzvratnoj utakmici play-offa nokaut faze Europske lige odigrao 3:3 s Genkom u Belgiji i nije uspio nadoknaditi dva gola minusa iz prve utakmice.

Dinamo je poveo u 45. minuti golom Monsefa Bakrara, a Yira Sor je u 51. izjednačio na 1:1. Luka Stojković je iz penala u 57. minuti vratio goste u vodstvo, a čudesnim golom u 75. je izborio Dinamu produžetak. No, Junya Ito je u 101. smanjio na 2:3, Stojković je dvije minute kasnije dobio crveni karton, a Daan Heymans je u 114. postavio konačnih 3:3.

Momčad Marija Kovačevića je, unatoč brojnim izostancima, odigrala sjajnu utakmicu, ali je u produžetku ostala bez snage i nije uspjela napraviti jedan od najvećih preokreta u klupskoj povijesti.

Dinamo je sjajno ušao u susret i od prve minute je stisnuo domaćine. Tako je 8. minuti Miha Zajc skoro zabio iz slobodnjaka, u 17. je Bakrar na drugoj stativi promašio dobru šansu, a na drugoj strani je Livaković u 25. spasio siguran gol nakon pokušaja Heymansa.

Bruno Goda je u 30. minuti zatresao gredu, a Sor je u 34. izašao sam pred Livakovića, ali je tukao preko gola. I kad se činilo da će se na odmor bez golova, Dinamo je poveo. Bakrar, koji je stalno izluđivao domaćega golmana Lawala, natjerao ga je na pogrešku u 45. minuti, uzeo mu je loptu i iz jako teške pozicije pogodio prazan gol za 0:1.

Dinamo je tako na poluvrijeme otišao s vodstvom, ali je na startu drugog dijela doživio šok. Igrala se 51. minuta kad je Genk jeftino izigrao Dinamovu golmanu i Sor je rutinski zabio za 1:1.

No, Kovačevićeva momčad nije stala; nastavila je s napadima i u 57. minuti je Ito pokosio Stojkovića u šesnaestercu, a on je sam rutinski realizirao kazneni udarac za 1:2. Domaćini su nakon toga imali tri jako dobre situacije, ali je Livaković čudesno reagirao kod prilika Mirisole i Sora i skinuo je čiste zicere.

Dinamo je konačno anulirao prednost Genka u 75. minuti fenomenalnim golom Stojkovića. On je dobio loptu na desnoj strani, sjurio se prema šesnaestercu i strašnim udarcem s 20 metara u stilu Laminea Yamala pogodio za 1:3.

Kako se susret bližio kraju, Dinamovi igrači imali su sve manje snage, ali su mogli na kraju do potpunog preokreta da je netko bio na povratnoj lopti Lisice u 90. minuti.

U produžetku su gosti ostali bez snage, a u 100. minuti Varela je krivo dodao Mišiću, lopta je došla do Ita koji ju je uspio ugurati u gol za 2:3.

Tri minute kasnije Stojković je na centru ošamario protivnika i nakon intervencije VAR-a dobio crveni karton i u tom trenutku bilo je jasno da Dinamo neće proći. Genk je bez problema kontrolirao susret i nakon još jedne velike obrane Livakovića, koji je skinuo Biboutu, Heymans je u 115. minuti postavio konačnih 3:3.

Genk će u osmini finala igrati ili protiv Freiburga ili protiv Rome.

  120'

    120'

    Kraj.

    Kraj.

  118'

    118'

    Izlaze Galešić i Mišić, a ušli su Šunta i Zebić.

    Izlaze Galešić i Mišić, a ušli su Šunta i Zebić.

  115'

    115'

    GOOOOOL! Gotovo je. Daan Heymans je dobio loptu kroz obranu Dinama i zabio je za 3:3. 

    GOOOOOL! Gotovo je. Daan Heymans je dobio loptu kroz obranu Dinama i zabio je za 3:3. 

  112'

    112'

    Odbila se lopta od jednog igrača Genka ravno prema golu, ali Lawal hvata.

    Odbila se lopta od jednog igrača Genka ravno prema golu, ali Lawal hvata.

  108'

    108'

    Prilika za Genk! Još jedna velika obrana Livakovića, skinuo je veliku šansu Biboutu...

    Prilika za Genk! Još jedna velika obrana Livakovića, skinuo je veliku šansu Biboutu...

  107'

    107'

    Mišić je dobio žuti karton.

    Mišić je dobio žuti karton.

  106'

    106'

    Nastavljen je produžetak.

    Nastavljen je produžetak.

  105'

    105'

    Kraj prvog produžetka.

    Kraj prvog produžetka.

  105'

    105'

    Tri minute nadoknade.

    Tri minute nadoknade.

  105'

    105'

    Soldo mijenja Zajca.

    Soldo mijenja Zajca.

EUROPSKA LIGA

EUROPSKA LIGA

Evo koliko je Dinamo zaradio u Europi ove sezone
dinamo u europi

dinamo u europi

Dinamo ispao nakon drame u Belgiji - pogledajte kako su reagirali mediji u regiji
čudo

čudo

Pogledajte što je napravio Luka Stojković u Genku: Jedan od najljepših golova Dinama u Europi ikad

