istraživanje

Mladi u EU-u pozitivnije gledaju na društvene mreže od svojih roditelja

I.V./Hina

17.06.2026 u 10:27

Društvene mreže - Ilustracija
Društvene mreže - Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Mladi u Europskoj uniji puno pozitivnije gledaju na utjecaj društvenih mreža na svoje mentalno zdravlje nego njihovi roditelji, prema istraživanju koje je naručila Europska komisija objavljenom u srijedu

Gotovo polovica ispitanika u dobi od 13 do 18 godina, odnosno 48 posto, izjavila je da društvene mreže imaju pozitivan učinak na njihovo mentalno blagostanje, u usporedbi sa samo 21 posto anketiranih roditelja.

Samo 18 % adolescenata izjavilo je da društvene mreže negativno utječu na njihovo mentalno zdravlje, dok 36% roditelja vjeruje da imaju štetne učinke. Oko trećine adolescenata izjavilo je da platforme poput TikToka, Instagrama i Snapchata nemaju ni pozitivan ni negativan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje, u usporedbi s oko 42% roditelja.

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Anketa je također otkrila da adolescenti provode više vremena pred ekranom nego što to procjenjuju roditelji. Adolescenti su izvijestili da u prosjeku provode 4,5 sati dnevno u školi i 6,1 sat vikendom koristeći telefone, tablete ili gledajući televiziju, što je otprilike sat vremena više nego što su procijenili njihovi roditelji.

Istraživači su pronašli povezanost između većeg vremena provedenog pred ekranom i prijavljenih problema poput glavobolja, poteškoća sa spavanjem i problema s koncentracijom.

Međutim, izvješće upozorava da se nalazi ne smiju tumačiti kao dokaz da korištenje ekrana izravno uzrokuje probleme s mentalnim zdravljem. Napominje se da mladi ljudi koji već imaju poteškoća mogu vjerojatnije provoditi više vremena na društvenim mrežama ili u videoigrama.

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