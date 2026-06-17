Mladi u EU-u pozitivnije gledaju na društvene mreže od svojih roditelja

Gotovo polovica ispitanika u dobi od 13 do 18 godina, odnosno 48 posto, izjavila je da društvene mreže imaju pozitivan učinak na njihovo mentalno blagostanje, u usporedbi sa samo 21 posto anketiranih roditelja.

Samo 18 % adolescenata izjavilo je da društvene mreže negativno utječu na njihovo mentalno zdravlje, dok 36% roditelja vjeruje da imaju štetne učinke. Oko trećine adolescenata izjavilo je da platforme poput TikToka, Instagrama i Snapchata nemaju ni pozitivan ni negativan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje, u usporedbi s oko 42% roditelja.