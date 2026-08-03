Australija prijeti tehnološkim tvrtkama: Moraju plaćati sadržaje medija na društvenim mrežama

Stopa je povećana kako bi ukupan iznos koji tehnološke platforme uplaćuju medijima na temelju ugovora o korištenju sadržaja ostao približno isti kao i do sada, uz pretpostavku da će u budućnosti porasti paralelno većem prihodu digitalnih platformi od oglašavanja, objašnjava pomoćnik australskog ministra financija Daniel Mulino .

Vlada pak sada namjerava obračunavati naknadu samo na temelju prihoda tehnoloških kompanija od oglašavanja u Australiji , a ne na njihov ukupni poslovni prihod.

Naknada u okviru programa News Bargaining Incentive povećana je s 2,25 na 2,5 posto.

Potpora domaćem novinarstvu

No, to će biti više vezano za taj dio njihovog poslovanja, objašnjava Mulino računicu izmijenjenog prijedloga.

Mjera će se primjenjivati na kompanije koje pružaju "značajne" usluge društvenih mreža ili internetskog pretraživanja i ostvaruju više od 250 milijuna australskih dolara prihoda. To znači da će obuhvatiti Metu, Google, TikTok i LinkedIn, budući da je iz prijedloga uklonjeno predviđeno izuzeće za profesionalne mreže.

Novac od naknada bit će doznačen medijskom sektoru radi potpore domaćem novinarstvu, napominju iz vlade.

Novi zakon trebao bi biti predstavljen u parlamentu do kraja mjeseca.