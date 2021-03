Mit ili istina? Deset stvari koje treba raščistiti kad je riječ o punjenju smartfona

O punjenju pametnih telefona webom kruži jako puno informacija. Neke su potpuno točne, neke djelomično, a neke su potpuni lažnjaci

Kad smo već kod toga - nije nužno ni napuniti ga do kraja čim ga raspakirate nakon kupovine.

No, tehnologija je u međuvremenu značajno napredovala, a baterije su postale pametnije i sigurnije. Većina današnjih smartfona može prepoznati kad je baterija puna i prekinuti dotok električne energije u nju. Ipak, opreza nikad dosta.

Razlog zašto ne biste trebali prčkati po smartfonu dok ga punite vezan je uz nešto drugo - tako usporavate punjenje. Ako vam to nije problem, prepreka za korištenje nema.

7) Sigurno je puniti smartfon na javno dostupnim kabelima

Iako ponekad nužno, punjenje pametnog telefona u kafićima, restoranima, zračnim lukama i sličnim lokacijama nije uvijek i sigurno jer ti kabeli mogu služiti i za prijenos podataka, ne samo za opskrbu električnom energijom. Hakeri to mogu zlorabiti i doći do vaših fotografija, SMS-ova, e-pošte...

Ako često trebate puniti smartfon izvan kuće i ureda, nabavite vanjsku bateriju.

8) Jedna aplikacija ne može potrošiti puno struje

O, može. I te kako. Pritom ne mislimo samo na zahtjevnije igre, od kojih se tako nešto očekuje zbog toga što intenzivno koriste hardverske resurse, već i na aplikacije koje mnogi među nama koriste svakodnevno poput, primjerice, Facebooka.

9) Brzo punjenje uništava bateriju

Ako i postoje dokazi u prilog ovoj tvrdnji, dosad se nisu pojavili. Punjači s podrškom za brzo punjenje daju istu količinu struje tijekom kraćeg razdoblja no što to čine obični punjači. I to ne čine cijelo vrijeme već dok ne dosegnu približno 60-70 posto kapaciteta. Dakle, te dvije vrste punjenja ne razlikuju se bitno.

10) Stalno aktivna potraga za Wi-Fijem ubija bateriju

Ovo je točno, ali vjerojatno ne u razmjerima u kojima zamišljate. Dok traži mreže Wi-Fi vaš smartfon doista troši energiju jer mora poslati signal kako bi komunicirao s pristupnom točkom. No, riječ je o vrlo malim količinama energije koje postaju važne jedino u situacijama kad je baterija vašeg smartfona pri kraju kapaciteta.