Jeste li znali da možete mijenjati pozadine u WhatsAppu? Evo kako to možete napraviti

Dok drugi programi za razmjenu poruka već dulje vrijeme nude mijenjanje pozadina razgovora, WhatsApp je ovu opciju uveo tek nedavno. Pokazat ćemo vam kako izgled svakog razgovora u popularnoj aplikaciji možete prilagoditi vašem ukusu

Na kraju, tu je i opcija za My Photos (ili Photos na iOS-u) gdje birate fotografiju iz vaše galerije. Nakon što pozadinu vidite prikazanu preko cijelog ekrana pritisnite na Set Wallpaper kako biste ju aktivirali kao glavnu sliku.

WhatsApp dozvoljava mijenjanje pozadine na dva načina - mijenjanjem pozadine za sve razgovore ili one koje ste izabrali. Ako želite mijenjati pozadinu svih razgovora na Androidu, pritisnite na tri točke u gornjem desnom kutu ekrana i birajte Settings > Chats > Select Wallpaper . Ako koristite iOS, uđite u Settings > Chats > Chat Wallpaper > Choose a New Wallpaper .

Kako promijeniti pozadinu pojedinom razgovoru?

Pozadine možete mijenjati i svakom razgovoru. To na Androidu radite tako da u WhatsAppu uđete u razgovor kojem želite promijeniti pozadinu, pritisnete na tri točke u gornjem dijelu ekrana i birate Wallpaper. Ako koristite iOS, morat ćete ući u razgovor, pritisnuti na ime kontakta i u izborniku pronaći Wallpaper & Sound > Choose a new Wallpaper i nakon toga izabrati pozadinu kao što smo već objasnili.

Kako vratiti pozadine na osnovnu?

Ako su vam posebne pozadine dosadile i želite se prebaciti na onu osnovnu, ne morate preuzimati sliku koju ćete koristiti - WhatsApp povratak omogućava kroz nekoliko jednostavnih koraka. Pritisnite na tri točkice u gornjem desnom kutu, uđite u Settings > Chats > Wallpaper, birajte Change i nakon toga Set Wallpaper. Ako koristite iOS, uđite u postavke WhatsAppa i tamo birajte Chats > Chat Wallpaper > Chooose a new Wallpaper. Tamo ćete na dnu ekrana pronaći i pritisnuti traku Default Wallpaper. Na sljedećem ekranu samo birajte Set i to je to - sve se vratilo u stanje u kojem je nekad bilo.

Koje pozadine možete koristiti na WhatsAppu?

WhatsApp podržava sve uobičajene formate slika. Na internetu ćete pronaći velik izbor besplatnih slika koje, ako želite, možete koristiti u WhatsAppu odlaskom u postavke pozadina i učitavanjem iz izbornika Photos.