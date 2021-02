Ostali ste bez prostora? Oslobodite više mjesta na Googleu uz ove korisne trikove

Premda Google u svojim uslugama nudi plaćeno povećanje zapremnine, ne morate trošiti novac - imamo nekoliko vrlo učinkovitih metoda kojima ćete osloboditi prostor i riješiti se suvišnih datoteka

Oslobodite Drive

Google Drive ili Google Disk uobičajeno je mjesto kojeg zatrpava hrpa velikih datoteka koje, kao što smo malo prije zaključili, troše vašu sveukupnu zapremninu. Na sreću, čišćenje Drivea je jednostavan i kratkotrajni proces, objašnjava Verge.

Otvorite ovu poveznicu koja će vam pokazati listu svih vaših datoteka poredanih po veličini, od velikih do malih.

Pogledajte najveće 'krivce' i brišite sve što vam više neće trebati.

Kliknite na ikonicu u obliku zupčanika u Driveovom gornjem desnom kutu, birajte 'Settings' i nakon toga 'Manage Apps'.

Sve aplikacije koje imaju oznaku za skrivene podatke kliknite na sivu tipku 'Options' i birajte 'Delete hidden app data'. Aplikacije povezane s vašim Driveom ponekad imaju skrivene podatke i ovom metodom ćete ih 'počistiti'.

Nakon toga otvorite Drive Trash mapu i birajte 'Empty trash' kako biste sve izbrisali.

Riješite se nepotrebnih fotografija

Ako niste sretni vlasnik smartfona Pixel (u kojem slučaju, bar za sad, imate neograničenu zapremninu za fotografije 'visoke kakvoće'), od 1. lipnja 2021. svaka fotografija i video koji ste pohranili na Google Photos troši vašu zapremninu na Googleu. Ako ste pohranili hrpu fotografija u njihovim izvornim veličinama, prostor možete osloboditi tako da ih prebacite u Googleovu opciju 'visoke-kvalitete' koja sve slike smanjuje na 16 MP, dok videe smanjuje na 1080p.

Uđite u postavke Photosa i tamo birajte 'Hight quality (free unlimited storage)'.

Nakon što napravite taj izbor, aplikacija će vas pitati želite li prebaciti fotografije u format 'visoke kakvoće' i komprimirati ostatak vaših fotografija. Ako imate fotografije koje ne želite sažeti, kliknite na 'Learn how to keep original fines' za listu upustava.

Recite 'zbogom' smeću u Gmailu

Email poruke same po sebi nikad ne zauzimaju puno prostora, no ne brinite - privitci to znaju i te kako nadoknaditi. Velika je šansa da u Gmailu imate tone starih datoteka koje vam u principu ne služe ničemu.