Ako koristite Microsoft račun, ove trikove jednostavno morate znati

Microsoft račun obuhvaća sve Microsoftove digitalne usluge uključujući registraciju računala, rada sa softverom i opcionalnu sinkronizaciju mobilnog uređaja

Kako mijenjati, dodati ili maknuti email adresu ili telefonski broj iz Microsoft računa?

Svaki Microsoft račun podržava do deset email adresa i tri telefonska broja. Njihova imena su 'aliasi' i svi koriste iste kontakte, online pohranu, pretplate i - lozinku. Na Microsoft račun se možete prijaviti bilo kojim od njih. Ako želite mijenjati, micati ili dodati aliase, prvo ćete se morati prijaviti na Microsoft račun i kliknuti na Your Info. Nakon toga kliknite na Manage how you sign in to Microsoft kako biste odredili način na koji se prijavljujete na račun.

S obzirom da mijenjate vrlo važne informacije, Microsoft će vas tražiti da potvrdite lozinku i identitet pomoću koda. Nakon što upišete kod, dobit ćete pristup računu. Tamo kliknite na dodavanje emaila, telefonskog broja ili brisanje emaila ili telefonskog broja.

Kako dodati uređaj?

Dodavanje uređaja u Microsoft račun moguće je odraditi na nekoliko načina, no metode se razlikuju zavisno o samom uređaju. Periferije za Surface i Xbox se mogu dodati klikom na tipku 'Devices' u gornjem desnom dijelu stranice i klikom na 'Don't see your device?'. Nakon toga samo slijedite uputstva.

Ako želite prijaviti Xbox ili Windows 10 prijavite se na Microsoft račun putem samog uređaja. Ako ste vlasnik Windowsa 10, sve što trebate napraviti je prijaviti se na Microsoft dućan.

Vlasnici iPhonea morat će preuzeti Microsoft Edge i nakon toga se putem njega prijaviti na račun.

Vlasnici Androida će morati preuzeti Microsoft Edge, Microsoft Launcher ili Your Phone Companion iz Google Playja i u njima se prijaviti na Microsoft račun.