[FOTO] Šest stvari koje trebate napraviti na novom Samsung Galaxyju s21

Donosimo nekoliko esencijalnih savjeta i trikova koji će olakšati i poboljšati korisničko iskustvo svakog vlasnika Samsung Galaxyja S21

Galaxy S21 dolazi s navigacijskom trakom na dnu i to unatoč Androidu 11 i One UI-ju 3.1. Na sreću, u izborniku se krije aktivacija puno praktičnijih gestikulacijskih kontrola.

Samsungov novi Galaxy S21 nemoguće je gasiti jednostavnim pritiskom na bočnu tipku. Na sreću, Android je vrlo fleksibilan sustav koji omogućava prizivanje menija za paljenje i gašenje umjesto pozivanja Bixbyja. Uđite u Settings > Advanced features > Side key i tamo u Press and Hold te birajte Power off menu - jednostavno.

Galaxy S21 također podržava bežično punjenje do 15 W, no vodite računa o tome da je bežično punjenje baterije dramatično sporije od onog putem žice.

Promijenite sistemski font

Ako vam kao i nama osnovni font na Galaxyju malo ide na živce, ne brinite - One UI 3.1 nudi mogućnost izmjene njegove veličine i vrste. Evo kako to možete napraviti.

Prvo odite u Settings > Display > Font size and style. Pritisnite na Font style kako biste promijenili sistemski font. Samsungovi uređaji u osnovnoj postavci koriste font SamsungOne i Gothic Bold. Na vama je samo da izaberete nešto što vam se više sviđa. Ako vam nijedan od ponuđenih baš ne sjedne - ne brinite. Možete preuzeti druge fontove klikom na Download fonts, nakon čega ćete biti preusmjereni u Galaxy Store.

Aktivirajte stranicu Google Discover

Jako zanimljiv novitet u One UI-ju 3.1 mogućnost je ubacivanje Google Discovera na lijevu stranu ekrana Home. Riječ je o puno elegantnijoj soluciji od Flipboarda koji je Samsung koristio u prijašnjim verzijama One UI-ja, pojašnjava Makeuseof.

Google Discover na Galaxyju 21 moguće je aktivirati gestom - 'štipanjem' prstima prema van, potezom na zadnju lijevu stranicu i nakon toga pritiskom na Google Discover.

Podesite Always On Display po svom ukusu

Kao i prijašnji Galaxyji, S21 ima Always On Display. Premda su rane verzije ovog prikaza bile relativno jednostavne, danas to više nije tako. Always On Display Galaxyja S21 moguće je modificirati mijenjanjem stila sata, boje i mnogočega drugog.

Za uređivanje Always On Displayja na Galaxyju S21 odite u Settings > Lock screen > Always On Display. Tamo možete birati želite li Always On Display imati stalno uključen ili da se aktivira na 10 sekundi kad tapnete na zaključani ekran. Tamo ćete također moći izabrati vrijeme u kojem želite da Always On bude aktivan.

U izborniku Clock style možete promijeniti izgled i vrstu sata. Za kraj - naša omiljena opcija: u Always Onu možete aktivirati kontrole za glazbu i olakšati si prebiranje po omiljenim melodijama.