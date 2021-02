Netflix vam konstantno izbacuje ovu grešku? Postoji rješenje

Ako vam Netflix neprestano izbacuje grešku 'We're having trouble playing this title right now', uzroka može biti nekoliko, no nasreću - tu je i nekoliko rješenja

Ispekli ste kokice, zavalili se u fotelju i spremni ste za malo Netflixa, no odjednom vam se na ekranu ispiše 'We're having trouble playing this title right now'. Ova greška također ima tehničko ime tvq-pb-101 te je, makar iritantna, daleko od nerješive. Makeuseof je pobrojao nekoliko najčešćih uzroka i pripadajućih im rješenja. Ne radi vam internet? Ponovno ga pokrenite Jedan od najčešćih uzroka ovog problema je vaša internetska veza. Samo zato jer možete doći do Netflixa ne znači da vam je internetska veza aktivna. Za početak provjerite ima li vaš televizor, tablet ili računalo internetsku vezu. Drugi problem mogla bi biti spor internet. Ukoliko je riječ o vašem ruteru, predlažemo da ga ugasite i upalite, a ako ni to ne pomaže - zovite pružatelja uskuge. Ponovno pokrenite uređaj Ponovno pokretanje uređaja, koliko god rutinsko bilo, može pomoći i kod Netflixa. Ponovno instalirajte aplikaciju Ako i nakon ponovnog spajanja na internet i pokretanja uređaja zaprimate greške u aplikaciji, vrijeme je da se pozabavite samim Netflixom. Ako se na njega pokušavate spojiti kroz privatni prozor ili drugi uređaj, možda se greška neće pojaviti. Nakon što zaključite da se greška ne dešava na drugim uređajima, deinstalirajte Netflix i opet ga preuzmite.