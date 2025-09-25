Microsoft dokinuo Izraelcima korištenje njihove tehnologije za masovni nadzor Palestinaca

U zajedničkoj istrazi s izraelsko-palestinskim časopisom +972 i hebrejskim portalom Local Call, Guardian je razotkrio kako su Microsoft i Jedinica 8200 surađivali na planu da se goleme količine osjetljivog obavještajnog materijala prebace u Azure. Projekt je započeo nakon sastanka 2021. između glavnog izvršnog direktora Microsofta Satye Nadelle i tadašnjeg zapovjednika Jedinice 8200, Yossija Sariela .

Odluka da se Jedinici 8200 uskrati pristup dijelu Microsoftove tehnologije proizlazi iz istrage koju je Guardian objavio prošlog mjeseca. Istraga je otkrila kako je Azure korišten za pohranu i obradu ogromne količine palestinskih komunikacija u sklopu programa masovnog nadzora.

Microsoft je, otkrio je The Guardian , prošlog tjedna obvijestio izraelske dužnosnike da je Jedinica 8200, elitna vojna obavještajna agencija, prekršila uvjete korištenja time što je golemo skladište nadzornih podataka pohranjivala na njegovoj platformi u Azure cloudu , naveli su izvori upoznati sa situacijom.

Nakon objave Guardianove istrage, Microsoft je naložio hitnu vanjsku istragu odnosa s Jedinicom 8200. Njeni početni nalazi sada su doveli do odluke da se jedinici ukine pristup dijelu usluga pohrane u cloudu i AI tehnologiji.

Koristeći gotovo neograničeni kapacitet pohrane i računalnu moć Azurea, Jedinica 8200 izgradila je neselektivan sustav koji je njezinim obavještajcima omogućovao prikupljanje, preslušavanje i analizu sadržaja telefonskih poziva cijele populacije.

'Milijuni poziva na sat'

Projekt je bio toliko opsežan da se, prema izvorima iz Jedinice 8200 – čiji je mandat sličan američkoj Nacionalnoj sigurnosnoj agenciji – unutar agencije ustalila mantra koja je dočaravala njegovu veličinu i ambiciju: „Milijun poziva na sat”.

Prema brojnim izvorima, golemo spremište presretnutih poziva – koje je dosezalo do 8.000 terabajta podataka – bilo je pohranjeno u Microsoftovu podatkovnom centru u Nizozemskoj. Nekoliko dana nakon što je Guardian objavio rezultate istrage, Jedinica 8200 naizgled je žurno premjestila podatke iz te zemlje.

Izvanredna odluka Microsofta donesena je pod pritiskom zaposlenika i ulagača zbog suradnje s izraelskom vojskom i uloge koju je njegova tehnologija igrala u gotovo dvogodišnjoj ofenzivi na Gazu.

Guardianova istraga izazvala je prosvjede u Microsoftovom sjedištu u SAD-u i u jednom od europskih podatkovnih centara, te zahtjeve radničke kampanje 'No Azure for Apartheid'da se prekinu svi odnosi s izraelskom vojskom.

Nadzirali i komunikacije u Gazi

U četvrtak je Microsoftov predsjednik Brad Smith zaposlenicima priopćio odluku. U emailu, kojeg je Guardian dobio na uvid, rekao je da je tvrtka 'ukinula i onemogućila set usluga jednoj jedinici unutar izraelskog ministarstva obrane', uključujući pohranu u cloudu i usluge umjetne inteligencije.

'Ne osiguravamo tehnologiju koja olakšava masovni nadzor civila. Ovog smo se načela pridržavali u svakoj zemlji svijeta, i inzistirali na tome u više od dva desetljeća', napisao je Smith.

Ovom odlukom naglo je završen trogodišnji period tijekom kojeg je obavještajna agencija provodila svoj nadzorni program koristeći Microsoftovu tehnologiju. Jedinica 8200 koristila je vlastite sposobnosti presretanja komunikacija, a zatim pohranjivala podatke u izdvojeni prostor na Azureu gdje su se mogli dugoročno čuvati i analizirati pomoću AI tehnika.

Iako je početni fokus sustava nadzora bio na Zapadnoj obali, gdje oko 3 milijuna Palestinaca živi pod izraelskom vojnom okupacijom, obavještajni izvori navode da se platforma koristila i u ofenzivi na Gazu radi pripreme smrtonosnih zračnih udara.

Otkriveno je kako se Izrael oslanjao na usluge i infrastrukturu velikih američkih tehnoloških tvrtki tijekom bombardiranja Gaze, u kojem je ubijeno više od 65.000 Palestinaca, većinom civila, a izazvana je duboka humanitarna i gladna kriza.

To je prvi poznati slučaj da je neka američka tehnološka tvrtka povukla usluge izraelskoj vojsci od početka rata u Gazi.